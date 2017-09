No encontraron ADN de Maldonado en los vehículos de Gendarmería

La mitad de las muestras tomadas de los vehículos de Gendarmería en Chubut no tenían ADN de Santiago Maldonado; y la otra mitad no tenía material genético alguno, según informó ayer oficialmente el juzgado federal de Esquel. Conocido el resultado, el Gobierno se mostró confiado en que se despejan las acusaciones contra Gendarmería por la desaparición forzada del joven, algo en lo que coinciden los investigadores. Ayer mismo, de hecho, comenzaron a declarar en calidad de testigos los gendarmes que participaron del operativo en la comunidad mapuche. Que no sean declaraciones indagatorias indica que el juez Guido Otranto no los considera imputados.

De las 72 muestras tomadas en ocho de los vehículos de Gendarmería que protagonizaron la represión en la ruta 40 y que ingresaron a la comunidad aquel 1 de agosto, 23 no coincidieron con el perfil genético de Santiago; 14 no fueron viables para ser cotejadas; y más de la mitad directamente no contenía material genético. Resta conocer el resultado de una de las muestras, tomada en una Unimog del Escuadrón 37 de Gendarmería.

Sobre los peritajes permanece la duda que abrió el 5 de agosto el defensor oficial de Esquel, Fernando Machado, quien durante el operativo para recoger las muestras dejó asentado en la causa que las camionetas habían sido lavadas. Otranto, sin embargo, dijo días atrás que a su juicio, los vehículos no habían sido limpiados.

"Dio negativo y es muy importante porque despeja muy fuertemente de lo que ha sido tan acusado el Gobierno, una desaparición forzada. Eso nos abre ventanas a otras hipótesis que hemos siempre planteado", señaló ayer en la Casa Rosada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras conocerse los resultados. Sin decirlo, se refirió a la hipótesis de que Maldonado fue tal vez herido de manera mortal por un gendarme cerca del río. Ayer en esa zona continuaron los rastrillajes, sin mayores novedades.

El juez pareció abonar esa postura al comenzar a escuchar a los gendarmes en calidad de testigos. Fueron tres quienes estuvieron ante Otranto y la fiscal Silvina Ávila: Neri Armando Robledo, César Peralta y Walter Ruíz Díaz. Dos de ellos señalaron que escucharon comentar a un compañero, el día de la represión, que le había tirado un piedrazo a un encapuchado. Un testimonio similar, aportado por la investigación interna del Ministerio de Seguridad, fue este martes reflejado por el diario La Nación.

Sin embargo, otro de los gendarmes que declaró ayer fue uno de los primeros en llegar al río y dijo que no vio el piedrazo. Lo mismo señaló el mapuche Matías Santana, quien estuvo durante los hechos en el lugar y señaló que si bien los efectivos tiraron piedras, no hirieron a ninguno de los manifestantes.

Tras los resultados de las pericias y en sintonía con los dichos de Bullrich, ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le informó a la ONU que el Gobierno finalmente no convocará a expertos independientes para investigar la desaparición de Maldonado pues considera que la causa está avanzando.