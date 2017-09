Hillary publicó un libro donde culpa a Rusia de su fracaso

Hillary Clinton presentó en Nueva York su libro "Lo que pasó", donde intenta explicar por qué perdió las elecciones presidenciales frente a Donald Trump contra todos los pronósticos y cuenta cómo sufrió la derrota.

"No podía sentir, no podía pensar. Me quedé estupefacta, agotada", dice.

"La prensa trató nuestras advertencias sobre Rusia como si fuera una estrategia que intentábamos instalar para desviar la atención de revelaciones vergonzosas", escribió. Clinton repartió culpas también a su rival en las primarias Bernie Sanders. Y señaló que "el sexismo y la misoginia jugaron un papel en las elecciones de 2016"