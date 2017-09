Alcalde de San Pablo quiere privatizar Petrobras y unir el Banco de Brasil con la Caixa

El alcalde de San Pablo, João Doria, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), defendió la privatización de Petrobras y la fusión del Banco do Brasil y de la Caixa Econômica Federal.

Durante un evento con empresarios del sector de infraestructura en la capital paulista, donde Doria defendió su programa municipal de privatizaciones, el alcalde dijo que Petrobras tiene "tantos brazos y tentáculos" que se dificulta gestionar todas las empresas en las que la estatal es dueña de la mayoría, lo cual según el tucano constituye una señal de ineficiencia. "Yo defiendo una privatización gradual de Petrobras para que no haya perjuicio para su cuerpo funcional, que es muy bueno y serio. (Petrobras) fue muy afectada por el asalto del PT a lo largo de 13 años, pero es una institución de valor y puede gradualmente caminar hacia su privatización sin perjuicio funcional, humano o estratégico para Brasil", dijo Doria.

En el plano de los bancos federales, Doria fue suscinto: "No veo razón para que Brasil tenga dos bancos". No defendió la privatización de las dos instituciones pero sí una fusión y mantenimiento como un único banco público. Una eventual operación, según Doria, precisaría basarse en un estudio técnico, "no puede ser hecha de sopetón".

"Respetando a las dos instituciones, podemos avalar la hipótesis de una fusión, sin generar desempleos pero formando un banco de altísima competitividad y extrema competencia en sectores que ya actúa, inclusive evitando la superposición y el uso político también. En las delaciones del Lava Jato, sobre todo la Caixa Econômica Federal (aparece) con el uso de vicepresidencias y direcciones para fines políticos. La institución financiera tiene que estar lejos de cualquier influencia de ese tipo", dijo. En otro orden, estimó que la definición del nombre del candidato del PSDB para disputar los comicios presidenciales de 2018 será definido entre diciembre y marzo.