River, San Lorenzo y Lanús van por otro millón de dólares en la Libertadores

Mientras que en Europa la multimillonaria Champions League da inicio a una nueva edición, en Sudámerica, la Copa Libertadores de América comienza un lento recorrido hacia su desenlace que, a partir de esta edición, ocurrirá antes de fines de año, muy cerca del arranque del Mundial de Clubes.

Más allá de los estrenos que tuvo hasta ahora la actual edición del torneo (calendario extendido, logo y cantidad de equipos), la Conmebol Libertadores Bridgestone 2017 mantuvo los mismos premios de la edición pasada.

Mañana, River Plate, San Lorenzo de Almagro y Lanús, los tres equipos argentinos que aún continúan con vida en la competición de clubes más importante de América del Sur, intentarán empezar a asegurarse un lugar en las semifinales de la competición, instancia que le otorgará otro 1,25 millón de dólares a sus cajas.

El equipo millonario visitará a Wilstermann, de Bolivia, mientras que el club de Boedo recibirá al conjunto granate en el Nuevo Gasómetro, ubicado en el Bajo Flores.

Hasta el momento, cada uno de los equipos argentinos clasificados a cuartos de final lleva ganados u$s 3,5 millones.

¿Cómo alcanzaron esa cifra?

Por ganar el Grupo 3, integrado por Emelec (Ecuador), Independiente Medellín (Colombia) y Melgar (Perú), River Plate se aseguró u$s 1,8 millón.

San Lorenzo se impuso en la serie de penales ante Emelec y alcanzó los cuartos de final

Esa misma cifra embolsaron San Lorenzo de Almagro y Lanús, tras ganar los grupos 4 y 7, respectivamente. En la fase clasificatoria, el equipo azulgrana se midió con Flamengo (Brasil), Atlético Paranaense (Brasil), y Universidad Católica (Chile).

El conjunto granate, por su parte, se impuso en el grupo que integró junto a Nacional (Uruguay), Chapecoense (Brasil), y Zulia (Venezuela).

Lanús encaminó su pase a cuartos tras conseguir un valioso empate en la altura, frente a The Strongest

Por alcanzar los cuartos de final, River Plate, San Lorenzo y Lanús ganaron otros u$s 750 mil cada uno, y luego, tras imponerse en las llaves eliminatorias frente a Guaraní (Paraguay), Emelec (Ecuador) y The Strongest (Bolivia), respectivamente, se aseguraron los u$s 950 mil que otorga la instancia de cuartos de final.

Las comparaciones suelen ser odiosas

Desde la instancia de octavos de final hasta la gran final, los clubes sudamericanos pueden ganar hasta u$s 5,95 millones. La diferencia es abismal si se tiene en cuenta que un conjunto europeo que participa de la Liga de Campeones, por hacer ese mismo recorrido, puede acumular hasta u$s 42 millones.

En caso de alcanzar la final, los equipos argentinos se asegurarán otro u$s 1,5 millón, mientras que embolsarán otros u$s 3 millones en caso de ganar la Copa Libertadores.

En Europa, en cambio, el ganador de la nueva temporada de la Champions League, que se conocerá a mediados de 2018, embolsará más de u$s 18,6 millones.