Abal Medina, duro con CFK: “Nos decían que tenía un piso de 50% en la Provincia”

El senador y candidato a diputado nacional de Cumplir Juan Manuel Abal Medina rechazó hoy la propuesta de la ex presidenta Cristina Kirchner de unir el voto opositor, y recordó que desde Unidad Ciudadana se negaron a ir a las PASO con el randazzismo porque “decían que tenían un piso del 50% en la provincia” de Buenos Aires.



Abal Medina evocó que incluso, antes de las primarias, “un intendente importante, (Jorge) Ferraresi, dijo que una jefa no podía discutir con un empleado, mostrando un profundo desprecio por la democracia y por la igualdad”.



“Fue ella la que no quiso nunca” competir en las elecciones internas con el candidato a senador nacional Florencio Randazzo, insistió en advertir el ex jefe de Gabinete de la administración kirchnerista.



De esta manera, en declaraciones a radio Continental, Abal Medina rechazó la carta abierta en la que Cristina Fernández, postulante a senadora, formuló una convocatoria para unir el voto opositor con el fin de ganar “juntos esta elección” y así frenar el “gran ajuste” que “prepara” el gobierno de Cambiemos.

En sintonía con la compañera de fórmula de Randazzo, Florencia Casamiquela, que consideró “extemporánea la convocatoria de la ex presidenta, el senador nacional rememoró que, en las gestiones del randazzismo con Unidad Ciudadana, “nunca se nos dio ningún argumento valedero” para no ir a primarias.



“Nos decían que tenían un piso del 50 por ciento en la Provincia y que nosotros llegaríamos al 1 por ciento, que no tenía sentido discutir, que no perdiéramos el tiempo”, deploró.



Añadió que, en esas conversaciones, “frente a nuestra cara de asombro seguían con ese discurso; nos decían que no había ningún motivo de que alguien que no había votado a (Daniel) Scioli en el ballottage, después de lo que había sido el gobierno en estos meses, iban a ser muchos más los que los votarían en agosto”.



“Nosotros teníamos otra lectura, considerábamos que si habíamos perdido esa elección, nos deberíamos hacer cargo de esa derrota”, aseguró.



Abal Medina reflexionó que “la unidad no va a ser algo sencillo, va a depender de nosotros y de que todos entendamos que esto hay que reconstruirlo con unidad y sin soberbia”.