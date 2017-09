El Galicia busca captar u$s 840 millones a través de la emisión de nuevas acciones

El Grupo Financiero Galicia lanzó una oferta pública de nuevas acciones en Buenos Aires y en Nueva York, a través de la cual buscará obtener en el mercado de capitales alrededor de u$s 840 millones, informó la compañía a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Para ello, el Galicia ofrecerá 130.434.600 nuevas acciones ordinarias Clase B, ampliables hasta en 19.565.190 papeles adicionales en caso de sobresuscripción, de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto cada una.

Según el prospecto de la oferta, el precio indicativo no vinculante a efectos informativos será de u$s 4,70 por cada nueva acción.

Sin embargo, el rango de precio indicativo no vinculante por nueva acción estará entre u$s 3,90 y u$s 5,60.

Las nuevas acciones también tendrán derecho a dividendos, en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias escriturales Clase B del Galicia en circulación al momento de la emisión.

Serán ofrecidas al público inversor, personas humanas o jurídicas residentes en la Argentina a través del Banco Galicia, y en los Estados Unidos y en otros países a través de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y UBS Securities.

La oferta en el exterior comprende a acciones de depósito estadounidense (ADS), cada una de las cuales representa 10 nuevas acciones.

El período de la oferta que comprenderá el de suscripción preferente de difusión pública y suscripción, comenzará el 15 de septiembre próximo a las 9.30 y finalizará el 26 del mismo mes a las 13.

La acción del Grupo cerró ayer en la Bolsa porteña a u$s 4,50, con una baja de 2,35% en relación con la jornada del viernes pasado.