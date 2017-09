Oficializaron la salida del funcionario al que Macri echó tras marcha de la CGT

El gobierno nacional oficializó hoy la salida de Luis Alberto Scervino de la Superintendencia de Servicios de Salud, a 21 días de producida, aunque aun no formalizó la designación de su reemplazante.



“Acéptase, a partir del 23 de agosto de 2017, la renuncia presentada por el doctor Luis Alberto Scervino al cargo de Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud”, señala el decreto 713/2017, que en su artículo 2º agradece “al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”.



Scervino, de fuertes vínculos con el sindicalismo, fue desplazado de su cargo el 22 de agosto pasado, el mismo día de la marcha que realizó la CGT a Plaza de Mayo.

“Me resulta un poco incomprensible porque hace 15 meses que asumí y mi rol es técnico, yo no soy ni dirigente político, ni dirigente sindical, tengo 40 años de médico y la mitad de mi carrera me dediqué al estudio de la seguridad social”, había expresado en ese momento el ex funcionario.



La Superintendencia de Servicios de Salud maneja un presupuesto de 7.000 millones de pesos y coordina la devolución de los 29 mil millones retenidos por el gobierno anterior a las cajas del Banco Nación, y ahora quedará en manos de Sandro Taricco, uno de los gerentes del organismo, aunque su designación aun no fue formalizada.



El mismo día también fue desplazado el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, cuyo puesto quedó a cargo de Horacio Pitrau.