Natura compró The Body Shop, que estaba en manos de Loreal

La brasileña Natura cerró la compra de The Body Shop y se transformó en un conglomerado con valor de reventa al consumidor de u$s 6 mil millones, EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de u$s 467 millones, más de 18 mil empleados y presencia en 69 países.

La adquisición reunió a Natura, Body Shop y Aesop, tres marcas de cosmética natural comprometidas con la generación de impacto económico, social y ambiental. La nueva estructura será presida Roberto Marques, miembro del Consejo de Administración de Natura desde 2016, confirmó la compañía en un comunicado.

Los tres fundadores de Natura, Luiz Seabra, Guilherme Leal y Pedro Passos, seguirán siendo co-presidentes del Consejo de Administración. Joao Ferreira seguirá siendo CEO del negocio de Natura y Michael OKeeffe CEO de Aesop. Y un nuevo CEO para The Body Shop será anunciado en octubre. "Pondremos en marcha una estructura ligera, que combina la autonomía, las mejores prácticas y la escala del grupo", comentó Marques.