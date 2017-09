Gobierno logró más apoyo financiero para cumplir con los proyectos de obra pública

En el contexto en que el Gobierno busca que la inversión en obra pública tenga cada vez mayor participación de privados, la Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron ayer la creación de un fondo de inversión público-privado para financiar obras de infraestructura. En el mismo encuentro el organismo multilateral comprometió recursos para el soberano por u$s 4650 millones hasta 2018.

El Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura que crearán Argentina, el BID y el Banco Mundial (BM) estará dotado con un total de u$s 900 millones, de los cuales el BID aportará u$s 600 millones entre u$s 350 y 500 millones en un préstamo o garantía de capital y u$s 100 millones provenientes de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el brazo del BID que financia proyectos del sector privado y el BM, unos u$s 300 millones.

"El Fondo priorizará las inversiones en energías renovables, carreteras y proyectos de transmisión eléctrico", indicó el BID en un comunicado.

La presentación fue realizada durante una conferencia de prensa en la que participaron el presiente del BID, Luis Alberto Moreno y el ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Ante la consulta de si el objetivo del anuncio era estimular la participación privada en las obras de infraestructura, Moreno aseguró que efectivamente "este tipo de fondos aceleran la llegada" este tipo de inversiones, y remarcó que la Argentina había quedado rezagada en la construcción de este tipo de proyectos respecto de sus pares en América latina.

Los montos

En tanto, la entidad multilateral elevó el monto de sus créditos con el país para 2017 a u$s 2300 millones y comprometió recursos por u$s 2350 millones en 2018.

Caputo y Moreno firmaron ayer por la mañana créditos por u$s 1280 millones, que incluyen financiamiento para programas de innovación tecnológica, seguridad ciudadana, primera infancia, fortalecimiento de la capacidad estadística del INDEC, reformas de transparencia e integridad, la mejora del Ferrocarril General San Martín e inversiones en agua y saneamiento para el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.

Moreno indicó que la entidad está ejecutando el plan acordado al inicio de esta gestión de Macri que contempla créditos por u$s 6000 millones hasta 2019, luego de que en 2016 acordara u$s 1200 millones.

Para 2017, el BID aprobará en total u$s 2300 millones destinados a innovación tecnológica, seguridad ciudadana, educación, transporte, agua y saneamiento, fortalecimiento institucional, transparencia e integridad financiera, desarrollo urbano y proyectos de integración regional, como los túneles de Agua Negra (u$s 130 millones) y Cristo Redentor (u$s 200 millones).

Adicionalmente, la CII, que ya aprobó proyectos por u$s 130 millones, tiene previstos adicionales por u$s 410 millones.

Para 2018, el BID anunció compromisos por u$s 2350 millones al sector soberano: u$s 2000 millones del cupo actual anual de Argentina más u$s 300 millones en recursos para proyectos regionales. Y la CII se comprometió con inversiones por u$s 600 millones.

Contemplando los pagos que realizará la Argentina de créditos anteriores, quedará un saldo neto de u$s 3400 millones.

Adicionalmente, se creará un programa contingente de emergencias por catástrofes de u$s 300 millones, que se activaría de inmediato ante una contingencia climática.

Apoyo estratégico

Durante la conferencia, Caputo se refirió al apoyo estratégico brindado por el organismo multilateral de crédito y señaló que "es una muestra más de confianza de la comunidad internacional ante las reformas que se están realizando en la Argentina". Y destacó el rol de la institución multilateral en la agenda del crecimiento regional y en el desarrollo de obras de infraestructura en el país.

En total, para toda la gestión, el BID se habrá comprometido con unos u$s 10.000 millones entre recursos públicos y privados.

"Cabe recordar que en diciembre de 2015, recién iniciada la gestión del Presidente Macri, el compromiso del BID fue de u$s 6000 millones, cifra ampliamente superada por la confianza del organismo en esta gestión", destacó el ministro.

En tanto, Moreno destacó: "La razón de la apuesta tan grande que el BID está haciendo por la Argentina es porque se ve el esfuerzo de crear confianza no sólo en la economía sino en los inversionistas y en la comunidad financiera internacional que hoy ven con otros ojos al país. Desde que asumió Macri hemos multiplicado por cuatro nuestra actividad con el país".

En la actualidad, la cartera activa del BID en Argentina comprende 62 proyectos por un monto de u$s 10.118,8 millones, mientras que la CII cuenta con una cartera activa de 18 operaciones por un total de u$s 550,3 millones centrada en los sectores de transporte, agronegocios y entidades financieras.