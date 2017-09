La renuncia de Sendic sorprendió al mandatario

El vicepresidente Raúl Sendic formalizó su renuncia con una carta que ya está en poder del Senado. Mañana se reunirá la Asamblea General para votar la desvinculación de Sendic del Parlamento.

El presidente Tabaré Vázquez aseguró que la reuncia de Sendic lo tomó "por sorpresa". "No había hablado con Sendic y no me había planteado que iba a renunciar", dijo.

Por otro lado, el mandatario aseguró que el país se puede "sentir orgulloso de esa institucionalidad democrática. Agregó que "Sendic ha cumplido a cabalidad, con seriedad y con responsabilidad la función que le dio el pueblo uruguayo al elegirlo como vicepresidente. Ha trabajado con honestidad, lo ha hecho con responsabilidad y con compromiso hacia la gente y hacia el programa de gobierno".