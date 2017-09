Cristina pidió a la oposición que se una para votarla: solo recibió señales de rechazo

Con 1.052 palabras, a seis días del arranque oficial de la próxima campaña para las generales, Cristina Fernández de Kirchner volvió a hacer un llamado a unir, detrás de su figura, el "electorado opositor" a la administración de Cambiemos, en una reversión del "voto útil" que ya había pedido cuando la Justicia Electoral dictaminó su demorada victoria en las PASO frente a su contrincante Esteban Bullrich, al analizar (ayer de nuevo) que "dos de cada tres bonaerenses dijeron, con su voto, que hay que frenar el ajuste". La novedad de la nueva carta abierta, género epistolar bastante habitual desde sus tiempos en la Presidencia, es la convocatoria de la actual candidata a senadora de Unidad Ciudadana al resto de las fuerzas no oficialistas para confluir en un gran acuerdo legislativo a partir del 10 de diciembre.

"Trabajemos juntos en el Congreso con un Plan de Emergencia Nacional para frenar la dureza del ajuste en donde más fuerte ha golpeado: en el empleo, las tarifas, los alimentos y los medicamentos; y evitar el nuevo y GRAN (sic) ajuste que tienen previsto para después de octubre", redactó la ex Jefa de Estado en los últimos párrafos de su misiva, publicada en Facebook, luego de horas de expectativa por un anuncio que prometía más de lo que fue.

Sin embargo, la remake de los extintos UNEN/Faunen (que supieron unir al socialismo, la UCR y otros en contra de su gestión) no sedujo a sus principales destinatarios. "Mi respuesta a Cristina Fernández de Kirchner: Un día no nos va unir el espanto, sino el amor por Argentina", tuiteó un banner (con su imagen de campaña) Sergio Massa, de 1País, "dueño" de un 15% en las primarias que desean una porción tanto UC como Cambiemos. Como ya contó este diario, admitiendo que el electorado massista podría ir más al Gobierno, el cristinismo se contenta con que el líder renovador (que supo ser su verdugo electoral en 2013) no se diluya en las generales. "El diálogo con quienes nos dividieron no es posible", completó el socio de Margarita Stolbizer.

Si bien su líder no emitió opinión, desde el randazzismo (que quería una PASO con ella) tampoco abrieron la puerta. "Hay que construir la unidad, es cierto pero ahora ya no, ya no hay tiempo", señaló el candidato bonaerense de Cumplir, Fernando "Chino" Navarro. También la izquierda rechazó la invitación.

En el Instituto Patria no se desaniman y continúan aguardando más saltos de garrocha de dirigentes, como el intendente Juan Zabaleta (Hurlingham), a los que enfrentaron en agosto: "Tenemos el corazón abierto y los celulares, para recibir llamados", ironizan. Mientras, preparaban un nuevo desembarco con intendentes para hoy en terreno propio: Cristina Kirchner visitará el Ituzaingó del histórico peronista Alberto Descalzo. Aún están evaluando opciones para el relanzamiento formal de la campaña este domingo.

Desde Cambiemos, donde la imaginan con un "techo" imposible de traspasar en octubre, hicieron una lectura especial de la carta abierta. "Acaba de reconocer la derrota. Tratar de contabilizar la suma de los votos es la única manera de superar a Esteban Bullrich", opinó el diputado bonaerense del oficialismo, Marcelo Daletto. Dijo así en público lo que ayer se comentaba en la Rosada.