El dólar cayó cinco centavos a $ 17,15, el mismo nivel post elecciones

En lo que fue su tercera rueda consecutiva a la baja, el dólar perdió cinco centavos y recuperó el nivel post PASO. La tendencia se explica por el renovado apetito de los inversores por el pesos, dado que la tasa de Lebac ya ofrecen más de 28% en el mercado secundario. El dólar mayorista del Banco Nación cerró a $ 17,15, mientras que el valor del billete para la venta quedó, en promedio, a $ 17,45.

Tomando como referencia al dólar del Nación, el lunes posterior a las PASO, el 14 de agosto, el tipo de cambio había retrocedido casi 60 centavos, a $ 17,136, como consecuencia de la buena elección de Cambiemos. Desde ese momento, si bien tocó un piso de $ 17,07 el día siguiente, no pasó del rango de entre $ 17,20 y $ 17,40.

En la plaza porteña los corredores esperaban un techo de $ 17,50 y un piso de $ 17,20, de manera que este último quiebre desorientó al mercado, al punto de que se especula con que el Banco Central (BCRA) podría intervenir para frenar nuevas caídas.

"Todos creíamos que $ 17,20 era el piso. Hay que ver mañana (por hoy) cómo se mueve. No creo que al Central le guste que rompa la barrera de $ 17", comentó en off the record una fuente de la City porteña.

En sintonía, el operador y apoderado de Oubiña Cambios, Claudio García, señaló: "Creo que el piso se encuentra en estos valores. No creo que en el Gobierno quieran un dólar más barato. Me parece que van a salir a defenderlo en cualquier momento". A su vez, el experto agregó que "hubo bastante oferta de dólares financieros para meterse en las Lebac".

De hecho, la prueba de que la oferta proviene del sector financiero es la magra liquidación que viene mostrando los cerealeros. El último dato de las cámaras, el de la primera semana de septiembre, fueron ventas por u$s 307 millones, unos u$s 60 millones diarios. No se percibían ventas tan escuetas desde la cuarta semana de junio. Al respecto, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, recordó que "a esta altura de septiembre disminuye bastante la liquidación de la soja, algo lógico porque está concluyendo el ciclo de comercialización".

No obstante, la barrera de $ 17,20 se quebró en los últimos minutos. Así lo describió en su informe diario Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio: "La divisa norteamericana operó con debilidad desde el arranque de la jornada y con una tendencia vendedora que se agudizó en la última hora de operaciones. Los precios estuvieron lateralizados durante gran parte del desarrollo de la primera mitad del día acelerando su caída en el último tramo de la sesión".

Por su parte, Izzo detalló que "en los últimos 10 minutos, cuando se operaba en alrededor de $ 17,165 se llegó a ver en el sistema el precio comprador de u$s 11 millones a $ 17,15 como piso, donde al final quedó el cierre".

Para Quintana, "la oferta mantiene su predominio en el mercado local y vuelve a instalar la sensación de cierto atraso en los precios que por ahora, no tiene perspectivas de superarse en el corto plazo al menos".

Otro punto a tener en cuenta fue volumen; se redujo un 11% con respecto al viernes. En el mercado spot se operaron u$s 426 millones. En tanto, en Rofex, los negocios alcanzaron los $ 4600 millones, también una cifra por debajo de la víspera.