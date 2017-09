Messi y Dybala se enfrentan en el inicio de la millonaria Champions League

Mientras en la Argentina aún resuenan los ecos del decepcionante empate 1-1 ante Venezuela, apenas una semana después del encuentro por las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, Lionel Messi y Paulo Dybala se reencontrarán hoy, pero esta vez como rivales, cuando a las 15.45 Barcelona reciba a Juventus en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha de la multimillonaria Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo.

En el inicio del Grupo D, Messi intentará tomarse revancha del equipo italiano, que eliminó al conjunto español en los octavos de final de la edición pasada del certamen y cayó en la final ante Real Madrid. El encuentro, en el que también estará presente el goleador Gonzalo Higuaín y se disputará en el estadio Nou Camp, acapara la atención de la primera fecha de una Liga de Campeones de Europa que, como cada año, incrementará el dinero para repartir entre cada uno de los participantes.

Sin embargo, más allá de los premios, el partido de esta tarde enfrentará a dos de los planteles más ricos de la competición que, juntos, alcanzan un valor de mercado superior a los 1494 millones de dólares.

Según el sitio especializado Transfermarket, el conjunto catalán posee un valor de mercado de u$s 847,8 millones, de los cuáles u$s 144 millones provienen de la cotización del crack rosarino. Por su parte, el campeón italiano alcanza la suma de u$s 646,3 millones, en la que sobresalen las cotizaciones de Dybala (u$s 78 millones) e Higuaín (u$s 90 millones).

Por el Grupo D, también se enfrentarán Olympiacos (con un valor de mercado de u$s 90,3 millones) frente Sporting Club, de Portugal (u$s 190,5 millones). En tanto, por el A jugarán Manchester United (u$s 678,9 millones) versus Basilea (u$s 58 millones) y Benfica (u$s 202,4 millones) frente a CSKA Moscú (u$s 93,2 millones). Por el B lo harán Bayern Munich (u$s 697,6 millones) - Anderlecht (u$s 118,8 millones) y Celtic (u$s 69,3 millones) - Paris Saint Germain (u$s 625,5 millones). Y por el C, Roma (u$s 387,5 millones) - Atlético de Madrid (u$s 613,2 millones) y Chelsea (u$s 737,2 millones) - Qarabag, de Azerbaiyán (u$s 20,7 millones).

La UEFA puntualizó que en esta temporada "el ingreso comercial total estimado por la Champions League, Europa League y Supercopa de Europa rondará los u$s 2820 millones. De ese total, u$s 1582,6 millones serán destinados únicamente para la Liga de Campeones de Europa. El reparto de dinero se efectuará de la siguiente forma:

- Los 32 clubes participantes en la fase de grupos tienen un pago fijo mínimo garantizado de u$s 15,2 millones.

- La victoria en esta fase tiene un premio de u$s 1,8 millón.

- La igualdad en esta fase se paga u$s 600.000.

- La clasificación a los octavos de final otorga u$s 7,2 millones; a cuartos, u$s 7,8 millones y a semifinales, u$s 9 millones.

- El ganador de la Champions de League podría ganar hasta u$s 18,6 millones y el subcampeón hasta u$s 13,2 millones.