Hoy se podrán comprar dólares en la Bolsa más baratos que en el banco

Desde hoy a las 10 y, hasta mañana a las tres de la tarde, se podrán comprar dólares en la Bolsa más baratos que en el banco. ¿Cómo es el mecanismo? El Ministerio de Finanzas licitará dos series de Letras del Tesoro en dólares: una a 182 días por u$s 600 millones, que rinde 2,78% anual; y otra a 378 días, por u$s 400 millones, que rinde 3,12% anual.

La ventaja es que la suscripción de ambos instrumentos podrá realizarse no sólo en dólares, sino también en pesos, y el tipo de cambio que se toma es el de la Comunicación A 3500, que suele ser de alrededor de 20 centavos más bajo que el de los bancos, al ser el mayorista. Por lo tanto, es una forma de comprar dólares a casi $ 17, pero a cobrarlos dentro de seis meses. En consecuencia, quien hoy invierte $ 17.000, en marzo recibirá u$s 1000. Para tener una comparación, los futuros de Rofex para marzo del año que viene se negocian a $ 19,25, por lo que sería un ahorro importante "precomprarlos" ahora.

A la hora de comprar divisas, hay que tener en cuenta que la diferencia de pizarras entre el banco más barato y el más caro es de casi 30 centavos. Ayer el más económico fue el Nación a $ 17,32 (si se hace por Home Banking, contra $ 17,35 de mostrador), seguido por Credicoop a $ 17,37, mientras Banco Macro y el Ciudad lo tenían a $ 17,40. En el otro extremo, ICBC lo vendía a $ 17,60, Galicia a $ 17,55, BBVA Francés a $ 17,51, mientras Patagonia e Itaú lo ofrecían a $ 17,50.

En la otra punta, para quien tiene que vender los dólares, la diferencia entre la entidad que más paga y la que menos es de sólo 15 centavos. Supervielle es el que mejor toma la moneda a $ 17,08, seguido por Credicoop, Ciudad, BBVA Francés, ICBC y Galicia, todos en $ 17,05. En el otra punta figuran Macro a $ 16,90, Nación a 16,98 (por Internet, sino $ 16,95 en mostrador), Santander $ 16,95 e Itaú 17.

Pero las Letes no son la única forma de comprar dólares (a futuro) más baratos que en el banco. Si esas divisas uno las piensa tener en una caja de seguridad, una opción es tenerlas directamente en la Bolsa, donde no sólo no se debe pagar el costo de mantenimiento del cofre, sino que además se recibe una renta. ¿De qué modo? Adquiriendo bonos que cotizan tanto en pesos como en dólares. De esta manera, uno los compra en pesos, y si espera hasta el vencimiento, puede cobrar directamente los dólares.

Contando los cupones y amortizaciones que van pagando, con el Bonar 19 se pueden comprar dólares a $ 16,37. Si se espera un año más, con el Bonar 20 se adquieren divisas a $ 15,45. Con el Bonar 21 se consiguen a $ 15,15, mientras que con el Argentina 2022 se logra moneda estadounidense por $ 14,52, ya que amortiza todo al final. Esta operación se puede hacer a través de cualquier sociedad de bolsa o con el área de inversiones del banco, abriendo una cuenta comitente. No hace falta esperar hasta el vencimiento, porque hay un mercado secundario con liquidez en caso de que se necesite la plata.

Con el Bonar 2024 (empieza a amortizar en 2019, con lo cual tiene una duration un poco más baja que el Argentina 2022) se compran dólares a $ 14,66, con el Bonar 2025 a $ 12,93 y con el Bonar 2026 a $ 11,94. Si se espera un año más, el Bonar 27 rinde el equivalente a estar comprando divisas a $ 11,43, mientras el Discount que vence en 2033, da un tipo de cambio de $ 10,28. Si se extiende en el tiempo, con el Bonar 2037 se adquieren a $ 8,02, mientras con el Par 2038 se lo hace a $ 7,15. Con el Bonar 2046 se logran divisas a $ 6,10 y con el bono a 100 años a solamente $ 2,14, como para dejarle un regalo original para los nietos.