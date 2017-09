El huracán Irma ya dejó daños por al menos u$s 50.000 millones en Florida

Aunque el huracán Irma aún se encuentra activo y sigue provocando destrozos en la península de La Florida en Estados Unidos ya había descendido en la jornada de ayer a categoría 1 y se esperaba que aminorara su furia a "tormenta tropical". Los estragos que dejó a su paso, sin embargo, comienzan a ser evaluados por las autoridades y las empresas aseguradoras que deberán solventar gran parte de los costos.

Las primeras previsiones de la firma Enki Research habían calculado un daño potencial de unos u$s 100.000 millones, pero luego del evento climático redujo su estimación de costos a la mitad, es decir u$s 50.000 millones. Esto se debe a que el ojo del huracán no dibujó el curso trazado inicialmente, que abarcaba los barrios más ricos de la zona, sino que pasó por parajes menos exclusivos. Eso hizo que también la empresa Air Worldwide rebajara su cálculo a u$s 20.000 a 40.000 millones, frente a los 65.000 millones previstos anteriormente.

El servicio meteorológico privado Accuweather estimó que los daños de Irma ascenderán a u$s 100.000 millones y los de Harvey, que arrasó el estado de Texas hace unas semanas, alrededor de u$s 190.000 millones, lo que equivale en total a 1,5 puntos del PBI de EE.UU.

Aunque aún no se tiene certezas ya se sabe que las violentas ráfagas y extensas inundaciones dejaron tres muertos y más de siete millones de personas sin electricidad en Florida.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el estado de catástrofe natural para poder desbloquear fondos y medios federales suplementarios.

En total fueron cerca de 40 personas las fallecidas como consecuencia del paso de Irma. Según las declaraciones de los gobiernos implicados, murieron diez en la parte francesa de San Martín y en San Bartolomé, seis en los territorios de ultramar británicos, cuatro en las islas Vírgenes, cuatro en la parte holandesa de San Martín, dos en Puerto Rico, tres en Florida, diez en Cuba y uno en Barbuda.

Cuba sufrió fuertes inundaciones en el litoral noroccidental, desde Matanzas a La Habana, con olas de entre 6 y 9 metros y al menos 1,5 millones de personas fueron evacuadas.

En Haití el fenómeno causó inundaciones y dejó heridos, pero el impacto para el país, uno de los más pobres del mundo, fue menor de lo esperado.

En tanto el huracán José, de categoría 2, avanzaba hacia el oeste y se prevé que llegue termine su travesía por La Florida, aunque hasta ahora las islas del caribe más castigadas por Irma quedaron a salvo de su devastación.

Un tercer huracán, Katia, provocó dos muertos el sábado en México antes de debilitarse y convertirse en depresión tropical.