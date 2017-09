Coca-Cola decidió una inversión para las economías regionales

La multinacional estadounidense Coca-Cola definió su plan de inversión para este año en lo relacionado con las economías regionales. Desembolsará un total de u$s 500 millones sólo en la adquisición de 400.000 toneladas de materia prima, que le servirán de insumos para la producción de sus bebidas.

Según explicaron desde la compañía, la inversión irá a la compra de jugo concentrado de distintas frutas tales como naranja, pomelo, limón, peras, manzanas, durazno y uva. En este segmento, al año adquirirá un total de 37.000 toneladas, para las cuales prevé destinar la mitad de la inversión (u$s 250 millones); casi u$s 100 millones irán para la compra de azúcar (unas 167.000 toneladas al año), mientras que u$s 130 millones será para jarabe de maíz (188.000 toneladas). "El objetivo es ir incrementando la inversión año a año. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de prevención del HLB para proteger los cultivos", contaron desde la empresa, un trabajo en conjunto con el INTA.

La inversión se enmarca dentro del plan de negocios que el año pasado el CEO global, Muhtar Kent, le anunció al Presidente Mauricio Macri, por u$s 1000 millones en cuatro años. El mismo incluye una nueva planta de embotellamiento en Corrientes y la renovación del equipo de frío.

El objetivo en este segmento pasa por incrementar los volúmenes de compra; por ejemplo, para el 2025 prevé triplicar la compra de jugos concentrados de naranja. La importancia del volumen que la compañía adquiere se expresa en que, en el caso del jugo de naranjas llega a representar el 60% de la producción nacional anual; un 43% en el caso del de manzanas, y un 35% de la producción nacional anual de jugos de limón. Del total de los jugos concentrados adquiridos, el 85% se exporta a 21 países, que abastecen al sistema global de comercialización de la empresa.