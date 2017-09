Rumbo a octubre: qué espera el mercado de las Letes, Lebacs y acciones

La recuperación económica y un posible triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas de octubre robustece la atracción del mercado financiero argentino, según un informe de la consultora Portfolio Profesional, al analizar las posibilidades que ofrece la inversión en Letes, Lebacs y acciones.

“En el plano local seguimos viendo una posible volatilidad, desde la lectura de las encuestas políticas de cara ya a octubre y con foco en el resultado posible de traspaso de votos. Pero el contexto en octubre será más favorable que en julio y agosto por el resultado de las PASO y un crecimiento económico más sostenido”, señaló Lucas Gardiner, director de la consultora.

En ese sentido, el informe destacó que mañana terminará la posibilidad de adquirir las acciones emitidas por el Grupo Supervielle y analizó la salida al mercado de nuevas acciones de Transener, Pampa Energía y Metrogas.

"Las colocaciones de letras y bonos serán mucho más activas que las últimas semanas", remarcó, a la vez que destacó la emisión de deuda de Jujuy por u$s 300 millones en Estados Unidos.

La consultora destacó la próxima licitación de Letes del Ministerio de Finanzas, en la que se volcará u$s 600 millones de valor nominal a 182 días con una tasa implícita de 2,78 por ciento y un precio de u$s 986,33 cada u$s 1000 nominales, y otros u$s 400 millones a un plazo de 378 días con una tasa de 3,12% y un precio de u$s 968,70.

“Creemos que la tranquilidad del tipo de cambio luego de conocerse el resultado de las PASO, podrá hacer que la demanda sea menor a las últimas colocaciones aunque el Gobierno no debería tener problemas en llegar a los u$s 1000 millones", vaticinó Gardiner.

Por otro lado, el informe destacó el atractivo que siguen generando las Lebacs, recomienda una participación de entre el 20 y 30% de la cartera del inversor y espera que el Banco Central (BCRA) no cambie la tasa y la deje a 26,25% anual.

"En este mercado seguimos creyendo se concentrará la intervención del BCRA con el fin de controlar las presiones inflacionarias, y dentro lógicamente de una esperada política monetaria contractiva", afirmó.

“Mantenemos una visión constructiva para las acciones a mediano plazo, aunque no podemos descartar la posibilidad de una corrección de corto plazo tras las subas acumuladas. Igual seguimos entendiendo que, salvo sorpresas, el piso de la posible corrección estaría no muy lejos ya que cualquier baja no tardaría en impulsar compras de oportunidad”, dijó Gardiner.

Contexto global

La consultora matizó el balance negativo de los mercados financieros internacionales al analizar los efectos de los huracanes en Estados Unidos y las renovadas tensiones con Corea del Norte. No obstante, remarcó que Irma y Harvey dejaron pérdidas millonarias pero algo menores a las que se esperaban, mientras que el mercado esperará para observar las acciones militares con el país socialista.

Además, afirmó una leve avanzada de precios en el país norteamericano, pues el alza de los doce meses anteriores alcanzó un 1,8%, mientras que en julio la cifra había sido de 1,7%.

En Europa, el mercado esperará los datos de balanza comercial y producción industrial, en tanto que auguran que el Banco de Inglaterra mantenga la tasa de referencia.