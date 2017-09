Messi y Dybala se enfrentan en el inicio de la millonaria Champions League

Apenas una semana después de compartir el vestuario en el estadio Monumental, en el decepcionante empate 1 a 1 frente a Venezuela, el crack argentino Lionel Messi y el delantero Paulo Dybala volverán a verse las caras, pero esta vez como rivales, cuando Barcelona, de España, y Juventus, de Italia, se midan en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha de la multimillonaria Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo.

En el inicio del Grupo D, Messi intentará tomarse revancha y complicar la clasificación del equipo de Dybala y compañía, quienes eliminaron al conjunto español en los octavos de final de la edición pasada del certamen.

El encuentro, en el que también estará presente el goleador Gonzalo Higuaín, que no fue convocado por Jorge Sampaoli para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, es uno de los más atractivos de la primera fecha de la Liga de Campeones de Europa, que, como cada año, incrementará el dinero para repartir entre cada uno de los participantes.

Sin embargo, más allá de los premios, el partido de mañana enfrentará a dos de los planteles más ricos de la competición que, juntos, alcanzan un valor de mercado superior a los 1.494 millones de dólares.

Según el sitio especializado Transfermarket, el conjunto catalán posee un valor de mercado de u$s 847,8 millones, de los cuáles u$s 144 millones provienen de la cotización del crack rosarino.

"La Joya" Dybala quiere volver a festejar con Juventus frente a Barcelona

Por su parte, el combinado italiano alcanza un precio de mercado de u$s 646,3 millones, en el que sobresalen las cotizaciones de Dybala (u$s 78 millones) e Higuaín (u$s 90 millones).

Pero el match entre Barcelona y Juventus no será el único que mostrará el rendimiento entre planteles plagados de estrellas.

A continuación, un detalle de los otros partidos que se disputarán mañana junto a la cotización de mercado de cada uno de los clubes:

Grupo A:

Manchester United, de Inglaterra (u$s 678,9 millones) vs Basilea, de Suiza (u$s 58 millones)

Benfica, de Portugal (u$s 202,4 millones) vs CSKA Moscú, Rusia (u$s 93,2 millones)

Grupo B:

Bayern Munich, de Alemania (u$s 697,6 millones) vs Anderlecht, de Bélgica (u$s 118,8 millones)

Celtic, de Escocia (u$s 69,3 millones) vs Paris Sain Germain, de Francia (u$s 625,5 millones).

Grupo C:

Roma, de Italia (u$s 387,5 millones) vs Atlético de Madrid, de España (u$s 613,2 millones)

Chelsea, de Inglaterra (u$s 737,2 millones) vs Qarabag, de Azerbaiyán (u$s 20,7 millones)

Grupo D

Barcelona, de España (u$s 847,8 millones) vs Juventus, de Italia (u$s 646,3 millones)

Olympiacos, de Grecia (u$s 90,3 millones) vs Sporting Club, de Portugal (u$s 190,5 millones)

Los multimillonarios premios de la Champhions League

La UEFA puntualizó que en esta temporada “el ingreso comercial total estimado por la Champions League, Europa League y Supercopa de Europa rondará los u$s 2.820 millones. De ese total, unos u$s 1.582,6 millones serán destinados únicamente para la Liga de Campeones de Europa.

En esta temporada, el reparto de dinero se efectuará de la siguiente forma:

- Los 32 clubes participantes en la fase de grupos tienen un pago fijo mínimo garantizado de u$s 15,2 millones.

- La victoria en esta fase tiene un premio de u$s 1,8 millón.

- La igualdad en esta fase se paga u$s 600 mil.

- La clasificación a los octavos de final asegura u$s 7,2 millones.

- La clasificación a cuartos de final otorgará u$s 7,8 millones.

- El premio por alcanzar las semifinales alcanzará los u$s 9 millones.

- El ganador de la Champions de League podría ganar hasta u$s 18,6 millones.

- En tanto, el subcampeón podría tener un premio de hasta u$s 13,2 millones.