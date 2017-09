El juez Bonadio unificó las causas contra Cristina Kirchner sobre la AMIA

El juez federal Claudio Bonadio resolvió la unificación del expediente en el que se investiga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman por el presunto encubrimiento de los acusados del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

En su juzgado se tramita la causa por presunta "traición a la Patria" a raíz de ese mismo acuerdo, según informó la agencia oficial Télam en base a fuentes judiciales.

Otras fuentes citadas por la agencia DyN dijeron que por razones de economía procesal el titular del juzgado federal 11 adoptó esa resolución que consiste en fundir de hecho ambos expedientes en uno solo.

En el primero, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió, la semana pasada, que Fernández sea citada a declaración indagatoria, en coincidencia con la denuncia que el fiscal federal Alberto Nisman radicó el 14 de enero de 2015, días antes de morir de un tiro en la cabeza, en circunstancias aún no aclaradas.

Y en el segundo, la Corte Suprema avaló, en agosto último, la investigación por supuesta "traición a la patria" al rechazar el planteo de la defensa que entendía que no podía abrirse otra investigación ya habiendo una denuncia por "encubrimiento" a Irán.

Junto a Fernández, están imputados, entre otros, el ex canciller Héctor Timerman; su ex vice Eduardo Zuain, su ex directora legal Susana Ruiz Cerutti (diplomática de carrera y ex canciller de Raúl Alfonsín) y los ex consejeros Luciano Tanto Clement y Holger Martinsen.

Héctor Timerman

Timerman suscribió el Memorando de Entendimiento celebrado entre Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA, que causó 85 muertos, el 27 de enero del año 2013 en Etiopía.

Por aquel ataque hay varios iraníes con orden de captura en Interpol: Ahmad Vahidi, ex ministro de Defensa y comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica; Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ahmad Asghari, ex secretario de la Embajada de Irán; Moshen Rabbani, clérigo y ex agregado cultural en Buenos Aires, y el ex ministro de Información y Seguridad de Irán Ali Akbar Fallahia.

Fernández ya afronta tres procesamientos en las causas por el dólar futuro, otorgamiento de la obra pública, alquiler de propiedades de la empresa familiar Los Sauces, y para el 9 de noviembre próxima está citada a indagatoria en el causa Hotesur