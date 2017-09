BP y Bridas forman la mayor petrolera privada integrada

Bridas, el holding de la familia Bulgheroni y de la china CNOOC, anunció hoy junto a British Petroleum que consolidarán en un nuevo grupo empresario con sus participaciones en la petrolera Pan American Energy y en la refinadora y comercializadora Axion Energy. Así nacerá Pan American Energy Group (PAEG), que será la primera petrolera privada integrada de la Argentina y posiblemente de la región, según se informó. De esta forma, PAEG será el dueño de todas las operaciones de PAE y de Axion.



La transacción fue cerrada el sábado en Madrid pero recién se informó esta mañana al mercado de Londres. No implicó compensaciones de dinero, según se indicó.



Alejandro Bulgheroni, actual Chairman y Presidente de Bridas, será el presidente de PAE Group. “Hace 58 años que venimos invirtiendo en el sector energético en Argentina y en la región. La inversión eficiente ha sido el factor principal en nuestro crecimiento como empresa petrolera. Con este acuerdo se abre una nueva etapa integrándonos junto con nuestros socios”, dijo.



Por su parte, Marcos Bulgheroni, director ejecutivo de PAE y futuro CEO de PAEG, sostuvo: “Este acuerdo de integración ratifica nuestro compromiso con la inversión, el empleo y el desarrollo eficiente de los recursos que nuestra región necesita”.



El directorio de PAEG representará en forma proporcional las tenencias accionarias.



El hecho de que todos los accionistas están involucrados ya en operaciones conjuntas llevó a que la integración en una sola compañía fuera un paso natural, aunque recién se concretó ahora, tras varios intentos en los últimos tres años, trascendió. La integración no debería solapar estructuras de ambas, por la especialización diferenciada de las dos empresas hasta el momento.



Las sociedades existentes hasta el momento son PAE, propiedad en un 60% de British Petroleoum (BP) y 40% de Bridas. Es una de las principales exploradoras y productoras de gas y petróleo, especializada en “upstream” . Emplea en forma directa e indirecta a 12.000 personas. Está presente en el Golfo San Jorge, en la cuenca Neuquina, en la Noroeste y en la Austral. También tiene operaciones en el Golfo de México



Axion, propiedad 100% de Bridas (50% de la familia Bugheroni y 50% de la petrolera china CNOOC Limited). Los socios compraron en marzo de 2011 la red de estaciones de servicio y refinerías Esso en la Argentina y la región, y formaron una empresa de “downstream” a la que denominaron Axion, con operaciones, además, en Uruguay, Paraguay y Bolivia.



Futuro



En conjunto, PAE y Axion emplearán a 23.000 personas y facturarán unos u$s 7000 millones.



La consolidación en un solo grupo empresario de todas las participaciones, “permitirá complementar las fortalezas, conocimientos y vocación inversora de ambos socios para consolidarse como un operador con escala mundial”, se indicó. El acuerdo está sujeto a ciertas condiciones y se estima que estará definitivamente cerrada hacia fines del primer trimestre del año próximo.

Al quedar también participado por BP el negocio del downstream, se estima en el mercado que podría transferir parte de su experiencia en el sector, ya que tiene en el mundo 18.000 estaciones de servicio y unas 16.000 refinerías.



Axion tiene en marcha la ampliación y modificación de su refinería de Campana, con una inversión de u$s 1500 millones. La modificación está prioritariamente orientada a poder refinar el crudo pesado que ya le provee PAE, una integración que ya se estaba dando en los hechos. Además, tiene en curso el cambio de identidad de las estaciones que le compró a Esso (ya 300 tienen la nueva marca sobre un total de 751).