Aseguradoras estiman multimillonarias pérdidas por daños de Irma en EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la declaración de "gran desastre" para Florida, que permitirá la llegada de fondos federales para socorrer a la península por el paso del huracán Irma.

Antes de que tocara tierra, los daños se calculaban en u$s 200.000 millones para Florida pero a medida que el huracán avanzó, los analistas llegaron a cifrarlos en u$s 300.000 millones, por los daños que causa en viviendas, comercios y cultivos clave como los de naranjas.

También señalaron el potencial impacto sobre precios de alimentos y el rol de Florida como segundo mayor productor mundial de jugo de naranja. Irma podría liquidar el 20% de la cosecha cítrica del estado de Florida, parte significativa de su economía, indicaron analistas al diario The Guardian.

Un funcionario de la gigantesca reaseguradora alemana Munich Re, se refirió a Irma como a "un grave acontecimiento para la industria de seguros".

De hecho, la industria aseguradora aún está calculando el costo del huracán Harvey, que causó grandes anegaciones en Texas en agosto. Estimaciones iniciales apuntaban que el monto final sería de u$s 100.000 millones, que se comparan con el daño económico de u$s 176.000 millones generados por el huracán Katrina en el 2005, lo que incluyó u$s 82.000 de pérdidas aseguradas, según el Instituto Swiss Re. El impacto combinado de Harvey e Irma está perfilando que será el año más costoso para las aseguradoras.

Las pérdidas cubiertas por seguros oscilarán entre u$s 20.000 y 65.000 millones, señalan diversas aseguradoras. Air Worldwide estimó que el daño sería entre u$s 15.000 y 50.000, otras lo elevaban a 60.000. "Creo que será más en el rango de u$s 50.000 a 65.000", citó el Financial Times al jefe ejecutivo de JLT Re North America, Ed Hochberg. "Probablemente sea similar a (huracán) Katrina, ajustado por inflación", dijo en referencia a la tormenta más cara de la historia estadounidense, cuando tocó tierra en el 2005 con unas pérdidas aseguradas de u$s 41.000 millones.

El huracán Irma dejó una "crisis humanitaria" en los Cayos, Florida, donde tocó tierra con vientos de más de 200 km/h y causó devastación, así como tres muertos en accidentes automovilísticos provocados por los fuertes vientos y lluvias intensas en ese estado norteamericano.

Más de dos millones y medio de clientes estaban sin electricidad en Florida, y dos grandes grúas de construcción colapsaron en el Downtown de Miami.

El huracán perdió fuerza en la costa oeste, hacia el norte, y fue degradado a la categoría 2, pero sigue siendo muy peligroso por la amenaza de marejadas ciclónicas y el súbito aumento del nivel del agua.