Caso Maldonado: hoy reanudan los rastrillajes en el río Chubut

Al cumplirse 42 días de la desaparición de Santiago Maldonado, personal de la Policía Federal y de la Prefectura Naval reanudará esta mañana los rastrillajes sobre ambos márgenes del Río Chubut en busca de pistas sobre el paradero del joven desaparecido. En tanto, ayer, por primera habló ante la prensa el juez federal de la causa, Guido Otranto, quien adelantó que esta semana estarán los resultados de distintas pruebas de ADN en las camionetas de Gendarmería que podrían aportar alguna certeza sobre el paradero del artesano.

El magistrado rompió el silencio luego de reunirse con el secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, quién le entregó documentos que contienen "información relevante" para la investigación, incluyendo el testimonio informal de los 72 gendarmes que realizaron el desalojo del corte de la ruta 40 del pasado 1 de agosto, que habría sido la última vez que se vio a Maldonado.

"Esta semana deberían estar los resultados de las pruebas de ADN de la ropa que nos aportaron y de todo lo que se encontró en las camionetas (de la Gendarmería)", sostuvo Otranto. Sobre la posibilidad de tomar declaración a los gendarmes que participaron del desalojo, el juez aclaró que "en esta causa aún no han declarado, ya que para definir en qué situación van a presentarse a declarar, se necesita tener el resultado de las pruebas de ADN".

Los procedimientos de rastrillaje se iniciaron el viernes por orden del juez Otranto, que puso en escena a un convoy de patrulleros de la prefectura, policía federal, buzos tácticos, gomones y un helicóptero, pero la búsqueda no arrojó por el momento resultados positivos.

El magistrado adelantó la tarea que se retomará hoy. "Los rastrillajes serán río abajo, hasta que la Prefectura diga que ya no es necesario". Otranto enfatizó que no fue por una cuestión de respeto a la Tierra Sagrada de la comunidad mapuche que no se ingresó a rastrillar la zona en los primeros días, sino porque no había posibilidad "de imponerse físicamente". "El primer rastrillaje, el que se hizo el día 5, fui yo solo con personal del juzgado en mi auto particular y me tuve que ir porque se puso áspero. Estaban enojados por la orden de desalojar la ruta, y tuvimos que retirarnos", confió a periodistas el magistrado.

Con los primeros rayos de sol de hoy, alrededor de unos 300 efectivos retomarán sus tareas de rastrillaje con el objetivo de descartar que el cuerpo del artesano se encuentre en ese curso de agua. Según trascendió, hay una hipótesis alternativa que se desprende del testimonio de la comunidad mapuche que indica que Maldonado puede haber sido herido en el enfrentamiento con Gendarmería y abandonado allí.