El kirchnerismo contra Irma y los medios

La ex canciller y ahora asesora ad honorem del Gobierno, Susana Malcorra, volvió al ruedo la semana pasada al participar en Washington de la conferencia anual de la Corporación Andina de Fomento (CAF), convocada para reflexionar sobre la nueva dinámica de las relaciones internacionales.

Polémica con el hijo de Netanyahu

Fiel a su estilo, expertos en el análisis del rol de los medios, el kirchnerismo de las redes sociales se mostró indignado ayer por la extensa cobertura televisiva del impacto del huracán Irma en la Florida, cuando no se reflejaba las inundaciones que aquejaban a distintas localidades bonaerenses por las intensas lluvias de ayer. Como la anterior oposición cuando gobernaba Daniel Scioli, buscan instalar el tema en la pre-campaña. "Media cadena nacional sobre el huracán en Miami mientras está bajo el agua medio país explica tantas cosas. De los medios y del público", tuiteó la candidata a diputada Gabriela Cerruti. En tanto, la legisladora nacional Mayra Mendoza informó que se realizará una campaña solidaria en Quilmes de donaciones para los damnificados.Malcorra, de vuelta al ruedo en negociación con equipo de TrumpSu estadía el en distrito de Columbia le sirvió para reunirse con el representante de los Estados Unidos para el Comercio, Robert Lightizer, con quien polemizó tiempo atrás al dejar entrever la posibilidad que el gobierno de Donald Trump ponga trabas a los temas que buscarán respuesta en diciembre próximo, durante la conferencia ministerial de la OMC, por celebrarse en Buenos Aires, y que presidirá la misma Malcorra.La ministra (todavía conserva ese título) también estuvo reunida con Everett Eissenstat, representante de Trump ante el G20, que también presidirá la Argentina desde diciembre. También en este frente el Gobierno teme que el republicano pueda colocar palos en la rueda.El primer ministro israelí no la está pasando bien en su país. Benjamin Netanyahu es investigado, junto a su esposa, por hechos de corrupción que le han hecho pasar más de un trago amargo. Esperaba que su gira de diez días por la Argentina, Colombia, México y las Naciones Unidas, que se inicia hoy, le dieran cierto alivio. Pero ayer se sumó un nuevo problema del lugar menos esperado: su propia familia.Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, desató una polémica al publicar en su perfil de Facebook una caricatura criticada como "antisemita" por la oposición, y, por el contrario, festejada por sectores supremacistas de los Estados Unidos. El viernes compartió un dibujo del multimillonario George Soros, férreo detractor de Netanyahu, controlando con hilos a los críticos de su padre, entre ellos, el ex primer ministro Ehud Barak. La publicación provocó críticas tanto de sectores sionistas como de facciones ultraderechistas.