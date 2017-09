Edición Impresa EN 2019, SE REDUCIRÁ A CERO TODA LA AYUDA ESTATAL

El Grupo Aerolíneas pidió 45% menos subsidios que este año para sus operaciones de 2018 La empresa aérea y sus controladas, pidieron una ayuda presupuestaria de entre u$s 90 y u$s 95 millones, casi la mitad de los u$s 170 millones previstos para este año