Lanzan nuevo disco de Michael Jackson

El próximo 29 de septiembre, Epic/Legacy Recordings, en colaboración con The Estate of Michael Jackson, publicará "Michael Jackson Scream", una colección de 13 clásicos de Michael Jackson entre los que se encuentran Ghosts, Torture, Thriller y Dirty Diana. Además, incluye el bonus track Blood on the Dance Floor X Dangerous, "un mash-up de alto voltaje del reconocido remixer The White Panda que ofrece una experiencia musical totalmente única", según el comunicado de Sony Music. El álbum saldrá a la venta en dos formatos físicos: CD y doble vinilo que brilla en la oscuridad y cada uno de ellos viene con un póster exclusivo de ese formato.