Con la Selección en su peor momento, hasta las camisetas oficiales se venden en oferta

La Selección argentina de fútbol está atravesando el peor momento de los últimos años, sin duda, porque si creíamos que haber perdido tres finales era dramático, la posibilidad de no jugar el próximo Mundial es una tragedia. Pero quizás, este impacto se vería minimizado, no ya si el plantel jugara bien a la pelota, que sería muy importante, sino si al menos pudiera demostrar coraje y amor a la camiseta como para que el público sienta aunque sea un poco de empatía con los jugadores, algo que a las claras no sucede, y por eso es que se busca cambiar de cancha, recibir a Perú en la Bombonera donde el aliento de la gente se puede sentir mucho más cercano, aunque también podría convertirse en un "boomerang" en caso de que las cosas empiecen a complicarse.

Todo esto se estaría viendo reflejado de alguna forma en la venta de las camisetas oficiales que se comercializan en tiendas y través del sitio de la AFA.

Consultados algunos locales de venta de indumentaria deportiva, indicaron que no abundan los pedidos, mientras que en la web "AFA Shop" toda la indumentaria de la selección se encuentra en oferta, lo que también podría reflejar en gran medida el poco interés de los hinchas. Así, por ejemplo, el último modelo de la camiseta titular pasó de costar $ 1299 a $ 1050; la titular de manga larga de $ 1349 a $ 999; la titular para mujer de $ 1099 a $ 934; la camiseta alternativa de $ 1299 a $ 780; la titular para chicos de $ 999 a $ 799; la alternativa para chicos de $ 999 a $ 490; y todo conjunto titular para chicos de $ 1299 a $ 649 (bajó a la mitad de precio).

Vale la pena destacar que se trata del modelo 2016/2017 porque las "mundialistas" con vistas a Rusia 2018 todavía no salieron al mercado.

Para que se tenga una idea y a modo de comparación, la camiseta titular de Boca del año pasado en el sitio oficial de venta online del club se cotiza a en oferta a $ 1529 (valía $ 1799), mientras que la titular de juego y la alternativa 2017/2018 tienen un precio ambas de $ 2085, mientras que la titular infantil está en $ 1249.

En el caso de River, que todavía no lanzó los modelos 2017/2018, la indumentaria 2016/2017 también se ofrece a precios más altos que la casacas argentinas. Y aunque la titular está discontinuada a la espera de los nuevos modelos, la alternativa se vende a $ 1299.

En tanto, en los locales de Adidas, la misma firma que viste al combinado "albiceleste", la camiseta titular de Juventus se vende en $ 1599; la del Milan, Bayern Munich y Real Madrid en $ 1399, la del Manchester United en $ 1299, e incluso hasta la de la selección de Alemania cuesta $ 1399.