"Pronto llegará el Hyundai Mercosur,hecho en México y a precio muy competitivo"

Guillermo Artagaveytia se entusiasma cuando proyecta el impacto que tendrá en la Argentina un auto Hyundai producido en la región, que no deba afrontar el arancel de 35% que hoy paga por traer vehículos de Corea e India. Cree que ese será el verdadero salto cuantitativo para la marca que refuerza hoy su posición en el mercado.

¿Cómo evalúa la situación del mercado para Hyundai Argentina?

El cambio en las reglas de juego de estos últimos dos años da previsibilidad para la planificación pero no quiere decir que de excelentes resultados inmediatos. Hay todavía hay complicaciones. La competencia con los autos brasileños nos afecta mucho, nos deja fuera de mercado principalmente en segmentos chicos o medianos.

¿Por el traslado a precios del 35% que pagan por importar desde fuera del Mercosur?

En parte si. Nosotros traemos autos de Corea y los chicos vienen de la India. Con el arancel, nuestros precios se ubican por encima de la competencia. Brasil además de no pagar arancel, están rematando los autos. Contra los vehículos más chicos no podemos competir. Un Hyundai Grand i 10 al público con promociones cuesta lo mismo que uno de segmento mediano que llega de Brasil. El fanático de Hyundai lo compra pero el que busca precio no. Hay muchos modelos que hoy cuestan el doble que uno de su segmento.

¿El llamado impuesto al lujo también perjudica?

No nos quejamos porque es igual para todos. Sí es muy incómodo para hacer proyección de modelos porque se devalúa un 5% y el auto nos aumenta 30%. Produce distorsión.

¿Hoy en que se segmento se enfoca la marca?

Nos va bien en SUV y cuanto más grandes y lujosos mejor, porque en el segmento más bajo la competencia es muy fuerte. Nos defendemos con la H1 que tiene 12 asientos y no tiene competencia.

¿Cuáles son las proyecciones para este año?

Venderemos entre 4000 y 4200 unidades. El año pasaron fueron 2800, es decir que tenemos un crecimiento de casi 80%. Pero recordemos que hemos vendido 6500 en un buen año como 2009, pero entre esas unidades una parte importante eran Grand i10 o Accent y ahora son los más grandes. Es decir que en valor hoy estamos mucho mejor. En facturación alcanzamos los niveles de los buenos años.

¿La rentabilidad donde la ubicaría?

Es mucho menor. Por ahora la situación nos benefició en poder traer más modelos sin trabas, pero eso también corrió para otras marcas por lo que hay mucha competencia.

¿Las nuevas marcas chinas son parte de esa competencia?

Todavía no pero va a pasar. Es inevitable por una cuestión de volumen, desarrollo, investigación por lo que se hacen fuerte en todas las industrias.

¿Se evalúa producir en la región?

En México se está construyendo una planta en la que se va a fabricar lo que puede ser el "Hyundai Mercosur". Cuando estén con capacidad exportable sería muy conveniente para Argentina, generaría un verdadero salto cuantitativo para pasar de los 4000 vehículos que se venden a 10.000. Hay un acuerdo con México para traer autos al 0% con un sistema de cupos y eso generaría menores precios finales acá.

¿Cómo juega el efecto Trump en esta posibilidad?

Depende qué tan duro se ponga con México. Si es más flexible, seguramente la producción de esa planta se destinará mucho a Estados Unidos. Eso se está decidiendo en ese momento.

¿Qué modelo llegaría desde ahí?

Podría ser el Accent. Habrá mucha gente que podrá acceder a un Hyndai gracias a que llegue desde allá, probablemente en 2018.

¿Podría producirse en la Argentina, con planta propia o por ejemplo en asociación con una terminal?

Si Hyundai pretende estar en el top five del Mercosur sería importante estar en Argentina. No será en el corto plazo y tampoco creo que las terminales estén dispuestas a compartir sus líneas de producción y muchas igualmente a Hyundai no le sirven.

¿En qué se centra hoy el plan de negocios de la compañía?

En valorizar la marca, que tiene una percepción muy buena pero siempre hay que trabajar en ese punto. La base de este negocio es tener buenos productos, buen distribuidor y una red respetable. Es difícil hacer que un concesionario cree un salón como los que pide Hyundai en el mundo. Lo logramos porque acá hay salones modelos en latinoamérica. Ese concesionario hace la inversión porque apuesta al futuro de la marca.