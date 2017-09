Compilado de dictámenes y consultas

DICTAMENES IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Remuneraciones inferiores a los $ 15.000 en el período enero a agosto 2013. Cambio de empleador en setiembre 2013 y aumento de remuneración superior a dicho importe. Improcedencia de retención.Resolución N° 05/17 (SDG TLI). Fecha 14/02/2017. Boletín Imp. Nº 240; julio 2017.- Si las remuneraciones del consultante en el período comprendido entre enero y agosto de 2013 no superaron los $15.000.-, su situación frente al Impuesto a las Ganancias resulta determinada por lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 2° de la Resolución General N° 3.525 (AFIP), procediendo a su respecto los beneficios del Decreto N° 1.242/13, por el cual quedaban eximidos del impuesto quienes entre enero y agosto de 2013 no hubieran cobrado más de $15.000 mensuales (dicho Decreto estuvo vigente hasta el mes de enero 2016).- Consecuentemente, y aún cuando hubiera mediado un cambio de empleador, las remuneraciones percibidas desde el 1 de septiembre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2015, inclusive, no resultan pasibles de la retención del Impuesto a las Ganancias prevista por la Resolución General N° 2.437 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, mientras que para las percibidas a partir del período fiscal 2016 deberán contemplarse las disposiciones de la Resolución General N° 3.831 (AFIP).- Habida cuenta que en el presente caso las retenciones practicadas en exceso devienen de una errónea interpretación de la normativa aplicable por parte del agente de retención, corresponderá su devolución por parte de éste en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6° de la Resolución General N° 2.233 (AFIP) sus modificatorias y complementarias. Ello, siempre que el consultante no se encuentre inscripto en el gravamen y la relación de dependencia se mantenga.- En caso contrario, podrá recurrir al procedimiento de devolución previsto por la Resolución General N° 2.224 (DGI), sus modificatorias y complementarias.Remuneraciones remunerativas inferiores a $ 15.000 en el período enero a agosto 2013 y no remunerativas adicionales, cuya sumatoria supera los $ 15.000. Procedencia de retención.Resolución N° 09/17 (SDG TLI). Fecha /02/2017. Boletín Imp. Nº 240; julio 2017.- En el marco de las normas tributarias, un concepto declarado no remunerativo para la legislación laboral no necesariamente deviene exento o no alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, por lo que tratándose de remuneraciones periódicas cuyo origen es el trabajo personal en relación de dependencia, las mismas constituyen ingresos que forman parte del objeto del impuesto y deben tenerse en cuenta a los fines del límite salarial dispuesto por el Decreto N° 1.242/13.- Los conceptos no remunerativos traídos en consulta integraron el salario desde febrero 2013, por lo que a los fines tributarios ello denota la continuidad en la percepción de un mismo concepto, cumpliéndose así las exigencias para que su percepción califique como normal y habitual, determinando ello que se supere el límite salarial en cuestión en junio, julio y agosto de 2013.- Por su parte, las sumas no remunerativas atribuibles a los rubros "compensación" configuran rentas alcanzadas por el impuesto, de acuerdo a lo dispuesto por el último párrafo del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que incluye como tales a las compensaciones en dinero y en especie, los viáticos, etc., en tanto no constituyen un reembolso de gastos ni su percepción exige, conforme aclara la consultante, en el caso de la segunda de las compensaciones citadas, su acreditación mediante comprobantes, por lo cual también procede su consideración a los fines del tope salarial en cuestión y llevan a que éste se exceda desde febrero de 2013 en adelante.- De esa manera, las retribuciones percibidas por la responsable a partir del 1 de septiembre de 2013 y hasta el período diciembre de 2015, inclusive, resultaban pasibles de la retención del Impuesto a las Ganancias prevista por la Resolución General N° 2.437 (AFIP), sus modificatorias y complementarias.Asociación Mutual prestadora de servicios de salud. Exención en el impuesto al valor agregado. Procedencia.Resolución N° 19/17 (SDG TLI). Fecha: 28/04/17. Boletín Imp. 239, 06/17.- De encontrarse la Asociación Mutual consultante debidamente constituida e inscripta ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.) -organismo que ejerce las funciones que le competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual-, la misma se hallará exenta de tributar el gravamen, aún cuando la misma preste servicios de salud.- Lo expuesto, atento al criterio sentado por el Más Alto Tribunal en el fallo ?Asociación Mutual Sancor c/AFIP-DGI s/ acción meramente declarativa de derecho- del 14/04/15, en el sentido de que la Ley N° 25.920 dispuso la aplicabilidad de las exenciones establecidas en las leyes vigentes -como lo es la prevista en el Artículo 29 de la Ley N° 20.321, que las exime de todo impuesto, tasa y contribución de mejora, en relación a sus bienes y sus actos, sin efectuar distingos en razón de la actividad.La Dra. Karina A. 