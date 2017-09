Una marca de lujo no es solo cuestión de valores

El presidente de Hyundai Motor Argentina, Guillermo Artagaveytia, advierte que no siempre se menciona a la marca coreana dentro de las consideradas de lujo aunque sí hay modelos que están conceptuados de esa forma. "La verdad es que hay marcas consideradas de lujo que tienen autos entre los de menor valor, de $250.000", ironiza, mientras en el caso de Hyundai, una camioneta como la Grand Santa Fe cuesta u$s 77.000.

Para Artagaveytia, la Argentina es un país muy conservador en ese sentido. "En los vehículos grandes, la gente de alto poder adquisitivo no se mueven de tres marcas consideradas de lujo. Pero los compradores de SUV son más progresistas. No les importa tanto la marca si no que antes de comprar se suben a una Santa Fe o Tucson, las prueban y las compran. El valor de reventa de Hyundai es muy alto y eso le importa a este tipo de consumidor", reflexiona sobre ese segmento en el que hoy la marca coreana se enfoca.