Morgan Stanley contrató al expresidente del Deutsche para volver a operar en el país

Si bien nunca se habían ido, desde el 2012 sólo mantenían una sede administrativa, ya que manejaban todo desde sus headquarters en 1585 Broadway, en pleno corazón de Manhattan.

El cepo cambiario los había ahuyentado a cuarteles de invierno, pero con el cambio de gobierno y la apertura de mercados, Morgan Stanley (MS) decidió volver con todo, para competirle a Citi, JPMorgan, HSBC y Bank of America.

Considerado uno de los bancos de inversión global más importantes del mundo (su valor bursátil es de u$s 83.000 millones), contrató a Sebastián Reynal, que era el presidente y gerente general de Deutsche en el país hasta que se vendió al Comafi.

Planean hacer un restaffing para crecer, aprovechar el desarrollo del mercado de capitales argentino y ganar market share, ya que la Argentina será el tercer hub regional, detrás de Brasil y México, y desde donde atenderán también al mercado chileno.

Apuntarán a los mercados internacionales de deuda y emisión de acciones a nivel internacional. También a M&A, donde tienen mucha expertise, al punto que en 2011 fueron el banco de inversión seleccionado por Visa para su venta, que finalmente no se concretó porque los dueños desistieron. Ahora están en la lista de candidatos para ser los elegidos por Prisma, donde compiten también con algunos bancos dueños de Visa, que no quieren perderse este negocio millonario, ya que si se vende en u$s 1500 millones, aunque la comisión sea menos del 1% es una cifra relevante. En el sector señalan que MS podría correr con ventaja para ser el banco de inversión, ya que fue el elegido hace seis años. El comprador dicen que podría ser tanto un fondo estratégico como uno de private equity, que se quede con el 51% que calculan se venderá en junio del 2018. Cielo de Brasil es otro candidato natural.

En cuanto a la operación de MS en el país, pondrán el foco en empresas, gobiernos provinciales y nacionales, como cubrir clientes institucionales, tanto compañías de seguro como fondos comunes. A su vez, tienen mucha expectativa con la nueva ley de mercado de capitales, que debería permitir desarrollar no sólo el mercado local de capitales, sino también nuevos productos, como derivados y cobertura de tasas de interés, monedas y commodities.

Se trata de tecnologías financieras que se utilizan en otros países de la región, como México, Brasil, Chile y Uruguay y que, a las empresas locales, las ayudaría a un mejor manejo de sus riesgos. Por lo pronto, MS ya realizó la emisión de acciones de Banco Francés, Banco Supervielle, Adecco Agro, Arcos Dorados y ahora están con la salida a la bolsa de Loma Negra y Despegar. MS es fuerte en varios sectores, como oil & gas, tecnología, financiero, utilities, consumer, medios & telcos y farmacéutico.

Morgan Stanley no es el único gigante del sector que desembarcó en Argentina. El mes pasado, la CNV le dio la licencia de agente de liquidación y compensación (Alyc) para operar a BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América latina, con origen en Brasil. Contrató a varios ex directivos de Puente como responsables del manejo de todos los brokers.