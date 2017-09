Acreedores de Venezuela analizan riesgo reputacional de negociar con Maduro

Luego de que Nicolás Maduro anunciara que comenzará una serie de negociaciones con los acreedores de la deuda venezolana, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por su sigla en inglés), que asesora a varios de éstos, afirmó que se encuentra discutiendo cómo proceder ante esta invitación.

"El IIF ha estado actuando de manera informal y en calidad de asesor ofreciendo un foro para que un grupo de tenedores de bonos discutan la situación", dijo el director ejecutivo de IIF, Hung Tran, a Reuters. "Este grupo informal tomará nota de los anuncios venezolanos y discutirá cómo proceder", agregó.

El jueves pasado, Maduro anunció ante la Asamblea Nacional Constituyente, que el Gobierno de su país mantendrá negociaciones con los tenedores de los bonos frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre Caracas.

Su anuncio llega como respuesta a la orden que firmó el presidente Donald Trump que prohíbe hacer negocios con las nuevas emisiones de deuda y acciones de Venezuela o de su empresa petrolera estatal PDVSA, así como con algunos bonos ya existentes pertenecientes al sector público del Gobierno del país latinoamericano.

Antes de eso, el banco suizo Credit Suisse le prohibió a sus unidades transar algunos títulos de deuda venezolanos y ordenó que futuros negocios con el país sean sometidos a la aprobación de su oficina de riesgo reputacional.

Las sanciones llegaron en medio de la crisis política y social que vive el país sudamericano y tras la polémica que desató la compra de bonos de deuda por Goldman Sachs, con un 70% de descuento. La opinión pública internacional y la oposición al régimen chavista denunció que la entidad estaba financiando al Gobierno de Maduro.

Para los bancos e instituciones financieras reunidos en el IIF todas son señales de alerta. En uno de sus últimos reportes, el organismo estimó que la economía venezolana se contrajo un 15% en 2016 y retrocederá otro 10 por ciento este año, con una inflación cercana al 1.000 por ciento para fines de año.

El grupo calcula que Venezuela tiene una deuda externa pública de unos u$s 150.000 millones, incluyendo u$s 45.000 millones de deuda pública, u$s 45.000 millones en deuda de PDVSA, u$s 23.000 millones en deuda con China y otros u$s 14.000 millones en pasivos comerciales y otras obligaciones.

La economía venezolana se ha vuelto en los últimos años muy dependiente del financiamiento externo. Su principal actividad, la exportación de petróleo, está en franca caída. La probabilidad de que el país no pueda cumplir con sus vencimientos de deuda ha trepado al 64% en julio último.