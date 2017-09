Beder Herrera frenó proyecto energético en La Rioja: quiere cobrar el uso del sol

La justicia riojana paralizó el avance del parque solar de Nonogasta desarrollado por la empresa 360Energy, que ganó la licitación del Programa RenovAr que impulsa el Gobierno, por un amparo del diputado nacional Luis Beder Herrera, con el argumento de que "limitará la capacidad de explotación futura del sol por parte de la provincia".

"La construcción del Parque Solar Nonogasta se encuentra paralizada como consecuencia de una medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja originada en una presentación de la Fiscalía de Estado de la provincia y el diputado nacional Luis Beder Herrera", indicó 360Energy a través de un comunicado.

La empresa señaló que "la fiscalía y Beder Herrera cuestionan que el gobierno provincial haya autorizado la futura conexión del parque solar a la línea de alta tensión de 132KV La Rioja-Nonogasta y que el parque solar utilice la radiación solar porque alegan que limitará la capacidad de explotación futura del sol por parte de la provincia".

Por su parte, Beder Herrera, quien fue gobernador de la provincia entre 2008 y 2015, acusó a la empresa de buscar "enriquecerse con un recurso natural de la provincia" y cuestionó al gobierno nacional por haber otorgado la licitación, sin que haya regalías previstas a La Rioja.

“¿Quieren que les diga una cosa, para que vean que no mes les amilano ni me les quedo a ninguno? Acá vino una empresa a hacerse los vivos, a meter 30 megas, a enriquecerse con 30 megas solares, yo les digo así como la minería es un recurso natural, el agua, el sol, el viento la tierra es un recurso naturales, y son de la provincia, y si estos tipos que vinieron acá porque les dio permiso la Nación, y van a cobrar millones de dolares y no le quieren dejar un peso a La Rioja, ¿sabe que hice?, les presenté un amparo con mi firma”, señaló Beder Herrera a la prensa local.

360Energy, que ya contrató a 170 empleados para dar inicio al proyecto, remarcó que "la radiación solar es patrimonio de la humanidad y pretender cobrar regalías como sostiene Beder Herrera, seria desconocer los actos propios de la Provincia".

"La provincia, por medio de la sanción de la Ley 9.818 adhirió a la Ley Nacional 27.191 de fomento a las energías renovables determina que el recurso renovable no podrá ser gravado con ningún tipo de tributo específico, canon o regalía sea nacional, provincial o municipal", argumentaron desde la empresa.

Y afirmaron: "Por cada día que el Parque Solar Nonogasta se demore en su finalización, le costará al país cerca de u$s 100.000 por importación de combustibles, y por cada día se demore en entrar en operación, se liberarán a la atmósfera alrededor de 150 toneladas de dióxido de carbono que agravará los efectos del cambio climático".

El proyecto Parque Solar Fotovoltaico Nonogasta de la compañía 360Energy fue adjudicado en la ronda 1.5 del Programa RenovAr del Ministerio de Energia y Mineria de la Nación, y posee un contrato MEM (Mercado de Electricicidad Mayorista) de abastecimiento de energía a 20 años.