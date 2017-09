Pinedo calificó de canallada las sospechas de Cristina por el caso Maldonado

El titular provisional del Senado, Federico Pinedo, apuntó hoy a la ex presidenta y candidata a senadora Cristina Kirchner al considerar una "canallada" buscar responsabilizar al Gobierno por la desaparición de Santiago Maldonado.

"Sospechar o insinuar que el Gobierno dio una instrucción a la Gendarmería, como dijo la ex presidenta Kirchner, para que desaparezca una persona, es una canallada inimaginable no solo para el Gobierno, sino para la democracia argentina", arremetió.

El senador nacional advirtió que la "democracia argentina hay que cuidarla. El hecho de obtener una pequeña ventaja política frente al adversario no justifica destruir lo que los argentinos les costó tanto construir. Esa es una barbaridad, no se puede transitar por ahí".

En declaraciones a radio Mitre, Pinedo denunció que sectores de la oposición no "buscan la verdad" en torno a la desaparición de Maldonado sino que "utilizan" el tema con una "finalidad subalterna" de carácter político partidario.

Por otra parte, volvió a diferenciarse del senador Ernesto Sanz al afirmar que siempre vio "al Gobierno ocupado y preocupado, desde el presidente (Mauricio Macri) para abajo" tratando de colaborar con la Justicia para esclarecer el paradero del joven artesano.

"No tuve un duro enfrentamiento con Sanz, a quien aprecio y valoro, solo una diferencia de mirada", aclaró el titular del Senado, en referencia a expresiones del cofundador de Cambiemos, quien estimó que alrededor del caso Maldonado "hubo un error de comunicación o de manejo" por parte del poder central.

Pinedo insistió en que, desde el principio, vio al jefe de Estado "todo el tiempo haciendo un seguimiento" del desarrollo de la causa que lleva adelante el juez federal Guido Otranto y ansioso en establecer cómo podía "colaborar" la Casa Rosada con la Justicia. "Como vi eso, la idea de pensar que el Gobierno no le había tomado el peso al asunto, me parece que no es verdad", reiteró, al tomar distancia de las opiniones vertidas por el senador Sanz.

Al insistir en cuestionar a sectores de la oposición que, dijo, buscan sacar alguna "ventaja" electoral intentando dañar al Gobierno, Pinedo pidió "ponerse del lado de los que buscan la verdad, porque hay algunos que buscan otras cosas, política o lo que sea".

"El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, colaborando con jueces, fiscales, aportando todos los elementos técnicos que tiene, los laboratorios de criminología, la asistencia no solo de gobiernos nacional, sino provinciales como fueron los perros de Santiago del Estero; hay profesionalismo, hay un trabajo serio en la búsqueda de la verdad", enumeró.

Añadió que los sectores más radicalizados que en las manifestaciones callejeras o desde las redes reiteran conceptos como "Macri basura, vos sos la dictadura", acuden a "cosas que no agreden al Presidente, agreden a la Argentina, agreden a Maldonado".