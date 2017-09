Milagro Sala: “Me gustaría competir contra Morales en las urnas”

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, resaltó hoy que le "gustaría competir" contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en las urnas, pero señaló que lo quiere hacer "de igual a igual, no desde la cárcel".

"Por supuesto que me gustaría competir con él, pero de igual a igual, no desde la cárcel", sostuvo la referente kirchnerista, que cumple prisión preventiva en uno de sus domicilios tras una cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En diálogo con FM La Patriada, la legisladora electa del Parlasur manifestó que una vez que recupere la libertad saldrá "a trabajar, a militar m s que nunca".

"Ni bien me den libertad, voy a salir a trabajar, a militar. No me voy a ir a mi casa ni a meter abajo de la cama. Voy a militar m s que nunca", resaltó la dirigente opositora. Y agregó: "Yo me preparé para muchas cosas, pero nunca me imaginé que iba a terminar presa. Esto me hace madurar aún más políticamente. Las injusticias que viven los argentinos a mí me fortalecen. La voy a seguir peleando con uñas y dientes".

Asimismo, Sala se refirió al traslado desde el Penal de Alto Comedero hacia su inmueble del departamento jujeño de El Carmen para cumplir con la prisión preventiva, de acuerdo a la cautelar que había dictado la CIDH. "Acá no se respetó la resolución de la CIDH. El juez (Pablo Pullen Llermanos) me pasó de una prisión a otra prisión. Esto es incumplir con los organismos de derechos humanos internacionales, todos los días me hostigan con algo nuevo", se quejó.

En ese sentido, criticó la decisión de la Justicia y afirmó que "es una tortura china, de a poco van avanzando". "No me han beneficiado en nada con la domiciliaria. Son muy pocas las alegrías que tengo con respecto a la tristeza que me han generado, me han aislado de todo, me están haciendo un desastre anímicamente", finalizó.