Telecom Argentina cae 3,4% y el Merval quiebra su racha alcista

Los papeles de Telecom Argentina caen 3,44 por ciento, a 105,25 pesos cada uno y lideran las bajas dentro del Merval, que quiebra una racha alcista que se prolongó por siete ruedas consecutivas al perder 0,41% en el arranque, hasta situarse en las 24.149,83 unidades.

"En un contexto de ajuste del mercado local, Telecom Argentina no es ajena", explicó Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores S.A.

"A esto hay que sumarle todo el tema del proceso de fusión (con Cablevisión)", añadió Acuña.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registran YPF (2%), Tenaris (1,65%), y Banco Macro (1,55%).

Ayer, el Merval sumó su séptima alza consecutiva al ganar 0,36%.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 0,69%, el AY24 sube 0,07%, el Descuento en dólares avanza 0,32%, el Par en dólares asciende 0,24%, y el PR15 mejora 0,42%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se valoriza 0,29% ($ 172,50), y el TVPP (en pesos) se contrae 0,27% ($ 10,97).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia bajista en la apertura.

En ese contexto, los papeles de Telecom Argentina caen 2,97%, hasta los 30,34 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registran los ADRs de Macro (-1,69%, u$s 104,18), Galicia (-1,07%, u$s 47,09), Petrobras Argentina (-1,04%, u$s 12,35), y TGS (-1,04%, u$s 18,15).