Nisman apoyaba el acuerdo, según Timerman

La defensa del ex canciller Héctor Timerman presentó ante la Justicia documentación que acreditaría que el difunto fiscal Alberto Nisman había aprobado las negociaciones entre la Argentina e Irán, impulsadas por Interpol, para un entendimiento sobre la investigación por el atentado contra la AMIA.

Horas antes de la decisión del fiscal Gerardo Pollicita, el abogado del ex ministro K, Alejandro Rúa, entregó al juez federal Claudio Bonadio copias de dictámenes de Nisman en los que, ante las tratativas en ciernes con el gobierno iraní, mostraba su "beneplácito" y las consideraba "altamente constructivas". La documentación está fechada en 2008, años antes de que el fallecido fiscal denunciara a la ex Presidenta.