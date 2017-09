El juez ordenó rastrillar el río Chubut por tiempo indeterminado

El juez federal de Esquel Guido Otranto ordenó ayer una serie de rastrillajes sobre el río Chubut en el marco de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Así lo confirmó el magistrado a El Cronista, quien precisó que la búsqueda durará "todo lo que haga falta" en el sector que aún no fue rastrillado, río abajo, afuera del predio de la comunidad mapuche que protestaba el día de la desaparición del joven. El juez tomó la decisión se tomó en el marco del hábeas corpus presentado por organismos de derechos humanos para que la Justicia investigue el paradero de Maldonado.

El operativo comenzará hoy y lo realizarán efectivos de Prefectura, además de helicópteros de la Policía Federal y buzos tácticos que buscarán posibles rastros de Maldonado a lo largo de los 800 kilómetros que tiene el río. Según las declaraciones de testigos de la comunidad mapuche que estuvieron presentes durante el operativo de la Gendarmería Nacional el pasado primero de agosto, antes de ser visto por última vez, el joven escapó hasta el borde del afluente, pero no llegó a cruzarlo y por eso llegó a ser detenido por los uniformados.

Por su parte, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, consideró ayer que "sin fiscales que hagan su trabajo es imposible avanzar en una investigación", y denunció la existencia de registros de la Gendarmería que se encuentran "adulterados", durante una rueda de prensa ofrecida en Esquel, Chubut, donde está el juzgado de Otranto.

"A 37 días de la desaparición de Santiago no tenemos aún información clara. Es preocupante que no se tomen medidas claras para avanzar con la causa. Pedidos un rol más activo del Ministerio Público porque sin fiscales no se puede avanzar en ninguna investigación", declaró.

"Comprobamos que los libros y los registros de Gendarmería están corregidos, tachados y adulterados por lo menos desde el 17 de agosto. Por eso queremos que haya mayor celeridad con respecto a las pericias que se tengan que hacer para saber qué le pasó a Santiago", denunció.

Ayer, además, el Senado abrió hoy un debate sobre la prórroga de la ley que suspende los desalojos de las tierras que ocupan las comunidades originarias y acordó votar el proyecto en la próxima sesión.

Es la ley 26.160, sancionada en 2006, que dispone la suspensión de desalojos de las tierras ocupadas por comunidades.