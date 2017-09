Piden la indagatoria de Cristina por encubrimiento del atentado a la AMIA

Antes de las elecciones generales del 22O, Cristina Fernández de Kirchner podría volver a Comodoro Py. Como el acto del año pasado con su militancia frente a tribunales, que ofició de prólogo de lanzamiento de su candidatura a senadora por la provincia, que el Déjà vu se convierta en realidad en plena campaña depende otra vez de la decisión del juez Claudio Bonadio, que investiga a la ex Presidenta en múltiples casos. En base a la denuncia del fallecido Alberto Nisman, en circunstancias que aún se están investigando, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer citar a indagatoria a la ex mandataria por supuesto encubrimiento del atentando a la AMIA en el fallido memorándum con Irán.

Desechada por el juez Daniel Rafecas, el fiscal se sustentó en nuevas pruebas producidas en la denuncia original de Nisman para reclamar ahora la indagatoria de Cristina Kirchner como sospechosa. Apelando a su tradicional silencio inicial ante los reveses judiciales, retomando la campaña, la ex Jefa de Estado reaparecerá hoy en un acto en Avellaneda. Pero no habría una respuesta pública.

En su requerimiento de 246 páginas, Pollicita también solicitó que sean indagados otros 14 imputados, entre los que figuran el ex canciller Héctor Timerman, que anteayer aportó documentación (ver aparte); y los mencionados en las escuchas en las que basó Nisman su denuncia original: el diputado y dirigente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque, cuyo nombre aparece en un diálogos entre el ex piquetero Luis DElía y el ex Quebracho, Fernando Esteche. El listado incluye al ex juez y abogado Héctor Yrimia; Luciano Clement; Holger Martinsen: la abogada Susana Ruiz Cerutti; Eduardo Zuain, y el supuesto espía inorgánico Allan Bogado. También a ex funcionarios como la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona y el entonces número dos de la AFI, Juan Martín Mena.

"Es un mamarracho el dictamen, no hace más que reeditar la denuncia de Nisman sin aportar ninguna prueba nueva. Se fundamenta en que que el principal objetivo, en teoría, del cambio de politica por Irán era bajar las alertas rojas de Interpol, algo que el propio Interpol desmintió", reprochó Mena, también ex secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia. "Pollicita pide mi indagatoria porque, dice, que no explica mi viaje a Interpol a sostener las alertas rojas. Googleando, se enteraba que yo también era el titular de la Unidad AMIA del ministerio".

Sosteniendo la hipótesis de Nisman, Pollicita afirma que el memorándum (declarado inconstitucional acá y nunca aprobado por Irán) era un "instrumento que claramente respondía a los intereses de las autoridades iraníes, funcional al plan criminal". Para el fiscal, el cambio de política de Cristina Kirchner se inició en una reunión de cancilleres de ambos países en Arepo, Siria.

En el Instituto Patria imaginaban previsible este nuevo capítulo judicial. Y no sólo este: Bonadio tramita una causa duplicada por Traición a la Patria. Ese llamado ilusiona más a la ex Presidenta como para reinterpretarlo electoralmente: el único acusado por esa figura en el último siglo fue Juan Domingo Perón, cuando fue procesado por el juez Luis Botet en 1956.