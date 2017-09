Tinelli se puso la camiseta de una marca china, pero de industria nacional

El equipo de Bolívar Voley con la nueva camiseta made in Argentina

En los estudios de la productora de Marcelo Tinelli, la pista del Bailando se convirtió ayer al mediodía en una pasarela por donde desfilaron los jugadores del Bolívar Volley presentando la nueva camiseta del club. De color celeste y con la insignia de la institución bolivarense, el dato es que, a diferencia de las marcas locales que producen en China, esta vez se trata de una marca China, Peak Sport, que las produce y diseña en el país.

"En la elección de esta empresa, que es mundialmente conocida, tuvo que ver la calidad y el diseño, y también el hecho de que están haciendo la camiseta acá", contó Tinelli a El Cronista. "Yo apenas la ví les pregunté si esta camiseta la habían fabricado en el país, y fue un motivo de orgullo que nos dijeran que sí. Una de las cosas más importantes es el entusiasmo que le puso la gente de Peak a este proyecto y para hacer las cosas en Argentina", aseguró el conductor del Bailando.

La defensa de la industria local es uno de las causas a las que adhiere el conductor televisivo, y dio muestra de ello al criticar por twitter al ministro de Ambiente Sergio Bergman por haberse comprado un par de televisores en Chile. "¿Por qué no los compró acá?", lanzó a sus casi 10 millones de seguidores en la red social.

Fundada en 1988 en Quanzhou, China, la marca Peak de calzado e indumentaria deportiva llegó al país en 2016 como sponsor de tres clubes de la Liga de Básquet. "Ahora vamos a sponsorear a siete clubes y arrancamos con el Voley, nada menos que con Bolívar", contó Emiliano Gusmerotti, director general de Peak Sport Argentina.

Actualmente, comercializa zapatillas importadas de China, y fabrica un 70% de la indumentaria para clubes en una planta textil en la Ciudad de Buenos Aires. "No es una fábrica propia aclaró Gusmerotti, también producen para terceros. Pero ha sido homologada por la empresa en China y cumple con los estándares de calidad internacionales", detalló el empresario. "Queremos generar empleo acá", aseguró. "Tenemos un equipo de diseñadores que está diseñando para equipos de vóley y básquet en todo el mundo. Y próximamente vamos a lanzar la colección de fútbol", comentó. Si bien la cifra del acuerdo con Bolívar Club no trascendió, la firma de origen chino tiene un plan de invertir u$s 10 millones en los próximos cinco años, incluyendo el proyecto de ensamblar calzado deportivo en el país.

Sobre cómo lograron el acuerdo con el club bolivarense, Gusmerotti señaló: "empezamos a conversar con los directivos a comienzos de año, y les propusimos hacer un diseño a medida, en el que participaron los jugadores y el cuerpo técnico. Nos dieron un montón de información para que logremos un producto de calidad y a un precio competitivo", comentó.

"Es hermosa esta camiseta", se entusiasmó Tinelli al finalizar la presentación, y en diálogo con un grupo de periodistas, no se privó de opinar sobre fútbol: "A la selección Nacional la veo bien, y adentro del Mundial. Confío ampliamente en el técnico y en todo el equipo. Por más que en el partido con Venezuela no tuvimos el resultado que esperábamos, lo bueno ahora es que todo depende enteramente de nosotros. Cuando ves el plantel y los jugadores que tenemos, no podés pensar de otra manera. Argentina tiene altísimas chances de ir al Mundial", vaticinó.