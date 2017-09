El Merval sostiene su nivel récord y aún no sufre bajas en septiembre

El Merval subió ayer tan solo un 0,35%, sin embargo el avance le alcanzó para acumular siete ruedas consecutivas en alza y marcar un nuevo récord: 24.250 unidades. Es decir que, en lo que va del mes, el índice cerró siempre en terreno positivo. Pese a que las alzas fueron en su mayoría leves, el ascenso de los últimos días suma 2,9%.

El mercado local está desacoplado de lo que sucede a nivel internacional; los inversores se mantienen expectantes por lo que pudiera pasar en las elecciones de octubre, ya que se vaticina que un buen desempeño de Cambiemos le permitirá al Gobierno llevar adelante las reformas pendientes, entre ellas la impositiva y la laboral.

En una rueda con un volumen de casi $ 500 millones, las principales performances fueron las de Aluar, Siderar y Transportadora de Gas del Norte, por sus alzas de 4,6%, 2,1% y 1,6%, en ese orden. Si bien también crecieron Agrometal y Consultatio, un 3,1 y 2,6% cada uno, son papeles de menos peso en el índice. En terreno contrario cerraron Transportadora de Gas del Sur, Edenor e YPF, con bajas del 1,5%, 1,3% y 1,1%, respectivamente.

"Este es un mercado entre paréntesis, y esos paréntesis son las dos elecciones, las primarias y las de octubre. No hay otro tema que haga ruido. Es el mar en una bahía, una pileta de natación, no hay olas aunque sabés que en algún momento vienen porque se entiende que no es sostenible en el tiempo", describió Rubén Pasquali, operador de Mayoral.

Por otro lado, el experto resaltó que hay mucha confianza "en que le va a ir bien en las elecciones al oficialismo" y eso es lo que reflejan los precios. "Obviamente no se puede tener subas continuas, en primer lugar porque los mercados no se comportan así y, en segundo, porque no podemos despegarnos del mundo. Ni siquiera las acciones de Corea del Norte reflejan la tensión geopolítica. Esto no está en los precios de ningún mercado. Otro ejemplo es Estados Unidos, donde están más pendientes de la deuda o de si la Reserva Federal sale a vender bonos", subrayó Pasquali.

En tanto, desde Rava Bursátil señalaron que la jornada se caracterizó por tener una marcada selectividad: "Uno de los papeles con mejor performance dentro de la nómina líder fue la acción de Aluar, que se despachó con avance del 4,55% gracias a la presentación de un muy buen balance. Por el período abril/junio reportó una utilidad neta de $ 574 millones, que se compara contra una utilidad neta de $ 398 millones obtenida a igual trimestre del año anterior. En cuanto a lo más negativo del panel principal podemos mencionar a Grupo Financiero Galicia, que terminó con un descenso del 1,28%".

Según Pasquali, el continuo récord que bate el Merval se debe precisamente a que no siempre suben las mismas acciones. "Es el cambio constante de posiciones lo que le permite al índice tocar un máximo cada vez. No lo logra con las mismas acciones, sino que se retroalimenta de distintos papeles, hasta que un día se quede sin oxígeno, algo que de hecho sería saludable", advirtió.

Más allá de la caída de ayer, Grupo Financiero Galicia se encuentra a la cabeza entre los bancos, sector que mostró una evolución más sólida. A su vez, Pampa Energía también cedió en los últimos días, pero llegó a tocar máximos en ruedas anteriores.

En lo que respecta a la renta fija, se destacaron los bonos en dólares: ganaron en promedio un 0,5%. Incluso la mejora en los títulos públicos de largo plazo hizo que el riesgo país se ubicara en los 390 puntos básicos.