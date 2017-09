Para ahorristas: portafolio con Lebac, bonos largos y acciones

En las últimas horas el mercado se ha mostrado más temeroso respecto del recrudecimiento de las tensiones geopolíticas a nivel internacional, con activos de cobertura que fueron protagonistas de un fuerte avance en las últimas semanas. El oro se ubica en máximos del año, con un avance del 12% desde los mínimos de u$s 1204 registrados en julio pasado, lo que es un fiel reflejo de la mayor aversión al riesgo y búsqueda de refugio en un contexto de mayores tensiones geopolíticas.

Los índices bursátiles tuvieron una reacción relativamente calma respecto de la crisis de Corea del Norte y si bien han generado recortes en lo que va de la semana, estamos lejos de ver caídas que demuestren un pánico respecto del tema, con el mercado cerca de máximos históricos y con un S&P 500 que avanza cerca del 10% en 2017.

A nivel local, el Merval ha estado prácticamente blindado del riesgo global, sin interrumpir su avance en términos de pesos y en dólares, generando nuevos máximos. Los bonos también se han mantenido firmes, lo que llevó a la parte larga de la curva a rendir en torno a 6,8% a la vez que las tasas en pesos siguen siendo uno de los activos de mayor atractivo a nivel local, con las Lebac como mayor protagonista. En este contexto resulta fundamental elaborar los riesgos y las rentabilidades que ofrecen los distintos activos, buscando elaborar carteras de inversión bien diseñadas y para ello El Cronista accedió a la visión y recomendación de carteras de Santiago Llull, Vicepresidente de Futuro Bursátil que se muestra optimista sobre el futuro de la Bolsa local.

"Estimamos para el próximo año un crecimiento de la economía Argentina, por consiguiente creemos en el acompañamiento del mercado de capitales argentino y encontrando en la bolsa local buenas oportunidades de inversión. En nuestra cartera recomendamos aprovechar las buenas tasas de interés en pesos, bonos largos y diversificada con acciones del sector bancario y la construcción"

Para Santiago Llull, la cartera pensada para el próximo año está basada en la situación actual de tasas tipo de cambio y escenario político a la vez que sugerimos que las carteras no sean estáticas y adopten el dinamismo necesario ante el cambio de escenarios. El vicepresidente de Futuro Bursátil considera que el tipo de cambio está bajo comparado con las proyecciones anuales y por ello sugiere buscar coberturas en esta moneda. "Si el tipo de cambio no tiene modificaciones la tasa en pesos es la mejor opción. Ahora bien, si el tipo de cambio sí sufre alguna corrección moderada en la diversificación de esta cartera no se sentiría el impacto mientras que si la corrección es demasiado elevada, se sustenta con la diversificación de la cartera en bonos, Letes y acciones", dijo.

Otro de los factores que resalta el vicepresidente de Futuro Bursátil es el nivel de tasas en moneda local actual: "Hoy en día contamos con tasas de interés en Lebac por encima del 2% mensual en pesos, lo que representa una alternativa inmejorable. En el caso de la renta fija vemos que se encuentran en un mercado alcista, inclusive en el bono centenario a 100 años a la vez que vemos que la tasa de los bonos en dólares nos ofrecen una cobertura mayor a la dispersión en el tipo de cambio, y percibiendo una renta en moneda dura es más que aceptable".

En esa dirección, Llull resalta que "si miramos los retornos de Lebac en el Mercado secundario hoy en día vemos que tenemos un mercado de cambios sin volatilidad en los últimos días y con una cura de futuros que arroja una tasa implícita alrededor del 22,50% y por ello vemos una oportunidad para aprovechar estos rendimientos en pesos. La elección del plazo de la Lebac dependerá del inversor en base a su aceptación al riesgo cambiario. De todos modos vale la pena resaltar que nos encontramos frente a un escenario de tasas de interesa más que interesantes, sobre todo si se piensa en que estamos en un contexto en el cual el BCRA podría estar comenzando a controlar la inflación".

Finalmente, desde Futuro Bursátil sostienen que los sectores de la construcción y el bancario muestran un potencial interesante dentro del mercado de renta variable. "Los resultados arrojados por las estadísticas oficiales (Indec) sobre el sector de la construcción muestran expectativas muy favorables con respecto al nivel de actividad esperado para el último trimestre del año, que se atribuye fundamentalmente a la paulatina recuperación de la actividad económica, crecimiento obra pública, y de disponibilidad de créditos hipotecarios para la compra de inmuebles y construcción, entre otras razones. A pesar del primer semestre haber sido impulsado mayoritariamente por el sector público, se esperan grandes movimientos de desarrolladores, que se preparan para la economía post elecciones. Tras un fuerte declive de los últimos dos años, la superficie cubierta según los permisos comenzó a exhibir una mejora. Según nuestro análisis respecto al tipo de obras que se realizarán en los próximos tres meses, estimamos una distribución en: viviendas (25,1%), obras viales y pavimentación (19,6%), distribución de agua y cloacas (10,2%) y edificios industriales (9,8%) entre otras, lo que posibilita un potencial de alza de acciones como Garovaglio, Longvie y Ferrum, fabricantes de artefactos para el hogar y productos derivados de la construcción (termotanques, griferías y sanitarios)", dijo Llull.

Otro de los sectores que Santiago Llull ve atractivos es el bancario. "Estimamos que el rendimiento de los títulos públicos, privados y las Lebac, mantengan los altos márgenes de intermediación en el año. A esta contribución en los resultados con significativo crecimiento interanual del margen de intermediación financiera, contemplamos adicionalmente el posible aumento en el otorgamiento de préstamos privados, sobretodo préstamos hipotecarios y especialmente las financiaciones comerciales a empresas y consumo, producto de la posible reactivación de la economía.

En este sentido, en términos de valuación relativa comparable por Price Eearning (P/E) las acciones de Supervielle y Banco Hipotecario presentan los ratios más bajos, lo que indican un posible atraso intrasectorial y mayor potencial de alza en sus cotizaciones. Agregaría Banco de Valores que recién sale al mercado puede ser también una buena alternativa, ya que se prevé un crecimiento del mercado en los próximos años por las políticas implementadas de apertura de capitales. Asimismo la nueva dirigencia y las rentabilidades de la entidad indicarían un crecimiento sostenido", comentó.