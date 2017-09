Estudian que AySA salga al mercado a buscar fondos para descomprimir al Presupuesto

La escasez de fondos para el año que viene que está planteando la Casa Rosada está empujando la creatividad. Una de las principales apuestas de los ministros es la de conseguir fondos vía los contratos de Participación Público Privada (PPP), pero ya se está pensando en otras opciones.

Una de ella es que más empresas que están bajo la órbita del Estado nacional salgan al mercado a buscar financiamiento propio siguiendo el camino que empezó a recorrer la petrolera YPF. Ahora sería el momento para que haga lo mismo AySA.

"AySA es una sociedad anónima en donde el 90% del paquete accionario está en manos del Ejecutivo nacional el 10% restante del Programa de Propiedad Participada por lo que no tendrían problemas para salir a tomar deuda al mercado de capitales. La empresa necesitó en 2015 alrededor de $ 15.000 millones para operar y recaudó, vía tarifa, $ 3000 millones. Hoy está equilibrada y saneada, por lo que podemos salir a tomar deuda para inversión", explicó a El Cronista un alto funcionario del Gobierno nacional.

La idea habría nacido en el seno del subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, de quien depende Aysa, un hombre que, aunque depende del ministro del Interior Rogelio Frigerio, cultiva una cercanía con el presidente Mauricio Macri, tanto que fue llamado por Macri para ocupar ese cargo.

La noticia fue dada a conocer por el sitio La Política Online y fuentes cercanas a la compañía reconocieron a este diario que esa era la intención de parte de las autoridades nacionales.

Si se cumple el cronograma establecido este año Aysa que venía teniendo un ritmo de un llamado a licitación diario invertirá $ 19.000 millones y, en el plan presentado se había planteado obras por $ 32.000 millones para el 2018. Y la intención sería de la conseguir fondos para parte de estos trabajos.

"La idea podría ser la de conseguir financiamiento para obras de mantenimiento de la red, pero muy difícilmente la compañía pueda prescindir de aportes del Tesoro para grandes obras y para seguir adelante con el plan de expansión marcado por el Gobierno que implica alcanzar al final del mandato 100% de red de agua potable y 75% de cloacas. Más desde que le sumaron ocho distritos a la red", explicó una tercera fuente que sigue de cerca el devenir del plan de financiamiento.

A la hora de explicar los por qué de esta decisión, los funcionarios señalan que "conceptualmente, el problema local es el déficit, no la deuda. Para seguir adelante con la política de inclusión, en donde una parte importante de los recursos se destinan a sostener ese proceso. Para poder invertir en infraestructura, el el país se encuentra con la curiosa situación de que existe crédito pero no lo puede tomar porque tiene déficit estructural y no lo puede cerrar. Desconsolidar Aysa te ayudaría a reducirlo, que es el objetivo".

Otra de las ventajas que cuenta la compañía es el tamaño. Aysa es la tercera empresa de agua potable del mundo y tiene un sendero de tarifas establecido que hasta ahora no ha presentado ningún impedimento legal como sucedió con otros servicios.

Aunque el plan contaría con el apoyo de la mayoría de los ministros y funcionarios del área tendría el visto bueno de Frigerio (Interior), de Nicolás Dujovne (Hacienda) y del vice jefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, el único que presentaría alguna duda respecto al proyecto es el ministro de Finanzas Luis Caputo. El hombre encargado de autorizar los procesos de endeudamiento estatal habría dejado entrever algún cuestionamiento.