Bianchi: "Los partidos están en crisis, necesitamos una democracia nueva"

Asuntos del Sur es uno de los think-tank sobre asuntos públicos de América latina con más proyección, y Matías Bianchi es su cofundador y actual director. En ocasión del lanzamiento de la segunda edición del Diplomado en Innovación Política, el experto conversa con El Cronista acerca de las transformaciones sociales que están dando lugar a un quiebre en la política tradicional.



- ¿Cuáles son los temas centrales en los que enfocás tu energía hoy?

La energía en Asuntos del Sur está puesta en cómo pensamos y diseñamos democracias para un mundo en donde la sociedad, la tecnología, la forma en que nos comunicamos y hasta nuestro medioambiente están en transformación. Actualmente, nos enfrentamos a una situación compleja donde esas transformaciones ponen en jaque al propio Estado moderno como forma de organización y al modelo de acumulación económica, desafíos a los que la política pareciera no poder dar respuesta. Por ello hablamos de la necesidad de innovar en política, debate de la agenda que se expuso en el libro que publicamos recientemente. (N.d.R.: "Recuperar la Política").



- ¿Por qué están en jaque los partidos?

La forma más evidente por la que supura están crisis es a través de la baja legitimidad en los partidos y los líderes políticos. Los intermediadores son los que están en crisis, del mismo modoen que Uber lo hace con los taxis, Google con los correos, las redes sociales con los medios de comunicación y el bitcoin hará con los bancos. Un problema emergente. Lo que estamos viendo ahora es que esos intermediadores tradicionales (partidos, sindicatos u otros) también eran canales de contención frente a poderes de facto. Y lo que vemos es que los poderes de facto están teniendo una incidencia directa muy fuerte (grandes medios, grandes intereses económicos). Es un desafío cómo adaptarnos a la cuarta revolución industrial sin dejar a nuestros derechos en el camino.



- Bajando a la Argentina el concepto de "sociedades en transformación": ¿En qué sentido cambió la sociedad? ¿El Estado lo hizo a la par o se quedó en el tiempo? ¿Por qué?

En Asuntos del Sur nos preguntamos cómo formamos líderes para un mundo en transformación. Hicimos un mapeo y analizamos 165 espacios de formación política y liderazgo en América latina. Lo que vimos es que nadie está formando para las democracias del siglo 21. Se sigue formando pensando en una matriz Estado-céntrica, políticas públicas centradas en burocracias, liderazgos jerárquicos, etc. Nos planteamos ofrecer un espacio donde se provean las ideas y herramientas para democracias con gobiernos abiertos, con espacio de construcción en red, con economías circulares y una cocreación con la sociedad.



- ¿Cómo puede resurgir la democracia "representativa"?

La crisis de representatividad responde a factores estructurales. También coyunturales de cada país y experiencia, pero notar que esta crisis se ve en todo Occidente confirma que hay procesos estructurales que están operando. Los partidos y la democracia representativa fueron pensados y diseñados para una sociedad y una tecnología disponible en la revolución industrial. Ahora tenemos la oportunidad de pensar en democracias permanentes, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de tener una relación más fluida con los asuntos públicos. Es decir, no deberíamos esperar un "resurgimiento" de la democracia representativa, como decís en tu pregunta, sino inventar una democracia nueva.



- ¿Ya hay indicios de cómo será?

Lo vemos en la emergencia de movimientos, organizaciones y expresiones políticas que están proponiendo formas alternativas de pensar y ejercer el poder. Experiencias de movimientos como VemPraRua, YoSoy132, NiUnaMenos, 15M, Yasunidos y muchos otros, tanto como ejercicios de acceso al poder político tradicional como Wikipolítica en México, Muitxs en Brasil o la nueva gestión en Nariño en Colombia, y muchos otros son casos para seguir de cerca. Sin embargo, estas experiencias aún son muy puntuales y no han logrado tener un impacto en escala o sostenible. En el medio, los que más han ganado son los poderes de facto más tradicionales. Es decir, pareciera que somos mejores para destruir lo viejo que para construir algo nuevo. Es por ello que en necesario pensar en innovaciones que no dejen los derechos en el camino.

- El uso de las tecnologías digitales para el gobierno abierto y la participación ciudadana ya es una realidad o es una oportunidad a futuro en nuestro país ¿Podrías dar un ejemplo?

Se ha avanzado bastante en la parte tecnológica donde hay referentes regionales como la organización Democracia en Red que produce un software libre llamado DemocracyOS que permite generar procesos participativos en legislación, presupuestos y deliberaciones en escala. Este software se utiliza en muchos lugares como el nuevo presupuesto participativo de Rosario. Bahía Blanca fue pionera en la región generando un presupuesto municipal completamente abierto y con capacidad de monitoreo de ejecución actualizada. El gobierno nacional ha puesto al gobierno abierto en el centro de su agenda.



- ¿Son verdaderamente útiles?

Mi advertencia es que no nos confundamos en que la tecnología resolverá nuestros problemas. Es solo una herramienta que responde a voluntades y construcciones políticas. Si los ejercicios son superficiales, donde no se "abren" o "participan" los asuntos importantes, o no se democratiza el acceso a sectores y regiones más vulnerables, lo único que estaremos haciendo es digitalizar el status quo.



- El Partido de la Red y otros proyectos revelan la existencia de un nuevo ciudadano digital: ¿Son una moda? ¿Se puede ejercer la democracia desde un celular?

No creo que haya un ciudadano digital. Sí hay una sociedad más "líquida" como nos propone (el sociólogo, Zygmunt) Bauman y que los partidos tradicionales no logran representar. Pero la democracia no se puede ejercer desde un celular. Lo territorial y lo analógico siguen primando. El Partido de la Red y otros son búsquedas de alternativas para el sistema político actual. Este partido, desde mi punto de vista, tenía la falla de intentar licuar la subjetividad del líder político. Yo lo interpreto como una búsqueda. En esta transición entre lo emergente y lo todavía vigente es donde tenemos que tener la creatividad y habilidad de trabajar en ambos mundos.



- Trabajaste en el Woodrow Wilson Center, que busca fusionar el mundo de las ideas con la política: ¿Por qué pareciera que la política nacional está al margen de las ideas y, en cambio, abundan los ataques, difamación o ideologización de los temas públicos?

En este punto no somos muy originales en la Argentina. La degradación de la opinión pública es un fenómeno global. El uso irresponsable de redes sociales, la manipulación por parte de los grandes medios, los mensajes de odio que son muy populares, la postverdad, son todos fenómenos preexistentes que se amplifican por la enorme y constante exposición que tenemos a la información.



- El funcionario medio de la Argentina, ¿está formado en la gestión pública? ¿O se tiende a improvisar?

En la Argentina casi no se forma al funcionario público. Las experiencias son muy marginales y de poca penetración territorial. No existe nada equivalente a la famosa Escuela Nacional de Administración francesa o la posibilidad de tener cuadros técnicos formados. También son muy pocas las provincias que tienen Escuelas de Gobierno o equivalentes. Si estamos de acuerdo en que las sociedades que se desarrollan son las que tienen calidad institucional, digamos que la Argentina hace y ha hecho muy poco. Más nos alejamos de los centros económicos y más dramática es la situación. Esta es una falencia dramática del Estado nacional. El desafío que tenemos enfrente es formar para el Estado que queremos, no para el que tenemos. Esto requiere un tipo de herramientas y cultura política a desarrollar.

Quién es

Matías Bianchi es director y fundador de Asuntos del Sur. Politólogo de la Universidad de Buenos Aires, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), MSc en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en la Argentina. Es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica.