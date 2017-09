Pinedo: "Es una canallada que se diga que el Gobierno tiene que ver con una desaparición"

Supongo que el escenario va a cambiar. Tiene una personalidad muy fuerte y es de hacerse oír en sus opiniones, así que sin duda va a ser un ambiente diferente", admite Federico Pinedo, con cierta resignación, anticipándose a lo que será, a partir del 10 de diciembre, el desembarco de Cristina Kirchner en el Senado de la Nación, si es que los resultados de octubre confirman el veredicto de las urnas en las PASO de agosto.

Lo cortés, claro, no quita lo valiente, y el Presidente Provisional del Senado también se ocupa de remarcar la "cultura de respeto" que impera entre los miembros de ese cuerpo. "Es lo que permite que, a pesar de que haya controversias muy grandes, se mantenga un nivel de diálogo. El funcionamiento de las instituciones está por encima nuestro y hay que garantizarlo", dice, en lo que parece ser todo un mensaje para la ex presidenta que, pese a la estrategia de "descristinización" que utilizó en la campaña por las PASO, parece poco a poco ir volviendo a su destemplado tono habitual.

El Gobierno necesita anudar consensos para hacer las reformas que pretende realizar: la tributaria, la laboral, la jubilatoria...¿Va a poder lograr acuerdos en el esquema que tendrá el Congreso a partir de diciembre? ¿Y cuánto va a depender esto del resultado de octubre?

-El Gobierno está trabajando muy intensamente en una propuesta de rebaja de impuestos. En los demás temas no hay trabajo, así que se verá en su momento si existen acuerdos... De todos modos son temas que requieren un consenso muy amplio más allá de los votos. No es un tema de conseguir un voto más, sino de hacer transformaciones en la Argentina que estén ampliamente compartidas, no digo por todo el mundo, pero por una mayoría importante. De los que mencionaste, el único tema sobre el que hay un trabajo intenso es el tema impuestos. El Gobierno quiere bajar impuestos y ver cómo se distribuye entre la Nación y las provincias.

¿En qué instancia están las conversaciones?

-Hay un diálogo importante, ya ha habido un acuerdo firmado por 20 de los ministros de economía de las provincias con el ministro de Hacienda, Dujovne, por el tema de la responsabilidad fiscal, que es una ley que está suspendida, pero esa suspensión vence este año. Esa ley establece una cantidad de pautas sobre cómo gastar el dinero del pueblo, cómo no gastarlo, no poner impuestos distorsivos y demás, así que hay una negociación en curso muy compleja sobre cómo hacer para bajar el déficit, bajar los impuestos, distribuir los recursos entre la Nación y las provincias, asumir compromisos hacia adelante de cómo vamos a manejar en conjunto los recursos del pueblo.



Ahora, una cosa fue el diálogo con Pichetto y otro va a ser con Cristina dentro del bloque PJ, con todo el revuelo interno que genera. Hay senadores, como Marcelo Fuentes, que dicen que Cristina debería liderarlo... ¿Será un obstáculo CFK para las reformas que necesita el Gobierno?

-No es el Gobierno el que necesita eso, es el Gobierno nacional y los provinciales. Me parece que en el Senado, por lo menos, hay una relación entre los gobernadores y los senadores, porque los dos tienen que defender el interés de cada provincia, y en base a buscar cuál es el interés común entre Nación y provincias, creo que ahí hay una masa de responsabilidad y de seriedad que garantiza que la Argentina va a mejorar y permitirá encontrar acuerdos sólidos. No sé que hará Cristina Kirchner.



¿Cuál es su opinión del caso Maldonado?

-Creo que no hay que decirle que no a ninguna hipótesis. Y creo que hay dos tipos de personas: los que queremos que aparezca rápido y sano Santiago, y otros que quieren hacer política. Pero el Gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para encontrarlo.



Macri se refirió públicamente al caso recién esta semana, cuando Maldonado ya lleva un mes desaparecido. ¿No debería haber mostrado de entrada más interés frente a la opinión pública por el caso?

-El Presidente siguió el tema día a día, me consta, con los ministros. Públicamente... no había información suficiente para aclarar el tema, así que el Presidente lo que hacía era instar a sus ministros a que busquen la verdad o colaboren con la búsqueda de la verdad con el juez. Fijate que todavía el juez no levantó el secreto de sumario, con lo cual tampoco es bueno que el Presidente esté hablando de informaciones que a lo mejor tienen los organismos de seguridad porque son auxiliares del juez...



Con esa misma lógica, ¿no se apuró Patricia Bullrich en deslindar responsabilidades de la Gendarmería?

- No deslindó. Dijo algo que el Gobierno sigue diciendo: que no descarta ninguna hipótesis, con lo cual no descarta que Gendarmería haya tenido que ver. Lo que dijo es que no hay ninguna prueba hasta el momento que indique que Gendarmería lo detuvo a Maldonado.



Se supo que Bullrich le habría dicho a Victoria Donda: "Por ahí a algún gendarme se le fue la mano". ¿Usted cree que tal vez a algún gendarme se le fue la mano?

-Son cosas poco serias. Lo que dice Donda es una manera rea de decir: "No descartamos ninguna hipótesis". Esa es la posición oficial.



Tras la marcha del viernes pasado, ¿empieza a aparecer un clima de incipiente violencia política en la Argentina?

-Hay gente muy violenta que no cree en la democracia y cree en la violencia. A mí me parece una bajeza y un agravio a la democracia la gente que sin ninguna prueba y probablemente por intereses políticos personales dice que el Gobierno argentino tiene que ver con una desaparición. Es es una canallada para la democracia argentina.

También dijeron que los desmanes se produjeron por infiltrados... Lo dijo Cristina.

-Sí, Cristina dijo algo peor, dijo que los gendarmes son una fuerza militar y entonces alguien les había ordenado detener a Maldonado. Me parece una irresponsabilidad absoluta y además no tiene una sola prueba. Con respecto a los incidentes, todo el mundo los vio por TV, hubo varios detenidos, y varios de los dirigentes que dicen que el Gobierno fue el que los creó, fueron a ver al juez para que largue a los detenidos... con lo cuál no entiendo la lógica...Hay mucha gente que tiene mala fe, es irresponsable o las dos cosas.



¿Cree que Cambiemos repite en octubre el resultado de las PASO o amplía el margen?

.-Yo creo que se amplía el margen de los que tienen esperanza de que la Argentina está mejorando con mucho esfuerzo y va a mejorar en el futuro en relación a los que quieren volver al pasado, a la violencia o a lo que fuere. Y por lo tanto, creo que el Gobierno debería ampliar su resultado a favor.



¿Macri necesita a Cristina en escena en 2019 para conseguir la reelección?

-No, Macri está mucho más preocupado porque la Argentina funcione y genere empleo que por ganar una elección. Por supuesto consideraría catastrófico que volviéramos a Kicillof, Aníbal Fernández, Moreno y De Vido. El lema del Gobierno es "haciendo lo que hay que hacer" como hizo cuando era jefe de gobierno, que empezó sus obras con el arroyo Maldonado, que era un tubo subterráneo que nadie veía, pero que terminó con las inundaciones. Y lo mismo hace ahora: gasta dinero en eliminar la pobreza: en cloacas, agua corriente, cosas que por ahí no se ven pero le cambian la vida a los que más necesitan. Mira el largo plazo.



¿Llegó por fin el segundo semestre prometido para la economía?

- La Argentina no creció durante seis años. Crecimiento 0; el último año, -2, y este año estamos creciendo, anualizados, al 4,5%, que es el nivel de crecimiento más alto en Latinoamérica. El crecimiento total en el año va a ser + o - 3%. La Argentina bajó la inflación a la mitad de un año para otro y va a bajar el año que viene de vuelta a la mitad, o tal vez un punto más. La economía ha reaccionado porque cuando vos empezás a hacer las cosas bien al final se nota que las hacés bien. Del mismo modo por ahí encontrás un muy buen ciclo, como le pasó al gobierno anterior, hacés las cosas mal y no se nota hasta que un día se te cae el piano en la cabeza, que es lo que pasó.

Aspiraciones

Seguirá como Presidente Provisional del Senado?

-Si me eligen mis colegas, sí, es una respuesta obvia (risas). Creo que el equipo del Senado ha realizado un buen trabajo en los últimos dos años: de respeto, de acuerdo, de confianza, eso es muy importante para que el Senado funcione. Así que si cumplí con mi tarea, debería seguir cumpliéndola... pero, bueno, veremos.