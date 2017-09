Cuáles son las provincias que más y menos exportan

El resultado de las ventas externas de la Argentina evidencia que tres de cada cuatro dólares que ingresan al país provienen de exportaciones de las provincias de la región pampeana, mientras que el restante dólar se aporta entre las otras 18 jurisdicciones, según se desprende de un informe del Indec.

En el top tres de provincias con mayor aporte productivo a las exportaciones nacionales en los primeros siete meses del año son Buenos Aires, con un 33,4% de los u$s 28.046 millones que totalizaron las ventas entre enero y julio de 2017; seguida por Santa Fe (24%) y Córdoba (14,3%).

En el otro extremo, las provincias que menos exportaron fueron Tierra del Fuego (u$s 87 millones); Neuquén (u$s 38 millones) y Formosa (u$s 10 millones).

En la siguiente tabla se pueden consultar los resultados provinciales, tanto en los valores expresados en millones de dólares como en el porcentaje respecto del 100% de las exportaciones nacionales. La tabla es interactiva, por lo que pueden ordenarse las columnas de manera diferente si clickea la primera fila.