La Argentina le venderá gas a Chile en el verano de 2019

La Argentina le venderá gas natural a Chile en el verano de 2019, confirmó hoy el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, algo que también validó su par chileno, Andrés Rebolledo, quien a su vez indicó que "están muy cerca de cerrar un acuerdo".

El ministro argentino hizo estas declaraciones en las apertura del 8° Encuentro sobre Estrategias Ambientales que se llevó adelante en el hotel porteño NH City, en donde dijo que se iniciará "seguramente a partir del verano del 2018/2019, las exportaciones a Chile".

"Estamos planificando los próximos cuatro años y creemos que para el 2021-2022, en lugar de 105 podemos llegar a producir 140 millones de metros cúbicos, para lo cual tenemos que desarrollar demanda. En el verano, cuando no consumimos, no podemos cerrar un pozo de no convencional, tenemos que empezar a generar demanda y, particularmente, recuperar mercados", fue la explicación detallada con la que Aranguren antecedió la confirmación de que efectivamente se llegará a un acuerdo con el país trasandino.

Fuentes gubernamentales le dijeron a Cronista.com que el desarrollo de nuevos mercados también era una preocupación del Ministerio, ya que la producción nacional no estaría directamente ligada con la estacionalidad del consumo argentino.

Por su parte, el ministro de Energía de Chile, Andrés Rebolledo, le dijo a la agencia de noticias Reuters que ambos países están "muy cerca" de cerrar un acuerdo de swap energético.

"Le hicimos una propuesta a Argentina y estamos bien cerca de llegar a un acuerdo", dijo el funcionario de Michellle Bachelet.

La iniciativa permitirá a los países inyectar gas o electricidad en un punto geográfico y obtener suministro en otro de su extensa frontera.