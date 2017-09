Del Potro "salvó" el año con su gran US Open

Antes del arranque del Abierto de los Estados Unidos, el año tenístico de Juan Martín del Potro había sido muy irregular, quizá, con más puntos bajos que altos. Sin embargo, el buen nivel que exhibe el tandilense desde el arranque en el certamen estadounidense, le permitió incrementar de forma notable su confianza con vistas al futuro inmediato, y también su cuenta bancaria.

Hasta el arranque del US Open, “el torneo que más le gusta jugar” como el propio Del Potro confió minutos después de superar al suizo Roger Federer, la "Torre de Tandil" había ganado apenas 582.256 dólares por su participación en torneos de singles del circuito de ATP. A esa suma, se les podría sumar otros u$s 20.570 ganados en partidos de dobles.

Sólo por presentarse a jugar en el tradicional Gran Slam estadoundiense, Delpo embolsó u$s 43.313. Luego, con sus triunfos ante el suizo Henri Laaksonen, el tandilense se aseguró u$s 77.188. Después, frente el español Adrián Menéndez Maceiras, la cifra alcanzó los u$s 140 mil, y después, contra el también español Roberto Bautista Abut, llegó a los u$s 235 mil.

Ya con su épico triunfo ante ante el austríaco Dominic Thiem, la cifra acumulada por el tandilense alcanzó los u$s 450 mil.

Gracias a la histórica victoria frente a Federer, Del Potro se aseguró un lugar en la semifinal y u$s 875.000 para su billetera, cifra superior a la que había ganado hasta el arranque del certamen estadounidense.

En caso de alcanzar la final, el argentino se llevará u$s 1.750.000. Y si finalmente gana la instancia decisiva, Del Potro habrá acumulado por su participación en el torneo u$s 3.500.000.

En la actual edición del US Open los premios se incrementaron en torno a 9% (unos u$s 4 millones) en comparación con la edición del año pasado. Antes de su inicio, los organizadores precisaron que la cifra de premios global rondará los u$s 50,5 millones.