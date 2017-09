Dietrich salió al cruce de los gremios de aéreas: "Están desacreditados"

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, replicó hoy a los gremios que paralizaron ayer durante varias horas vuelos locales y al exterior que el Gobierno está “haciendo la mayor inversión en infraestructura aeronáutica de la historia”, y advirtió que los líderes de esos sindicatos “están desacreditados” con su misma “gente”.



El funcionario mencionó puntualmente a los gremialistas Ricardo Cirielli (APTA), Pablo Biró (APLA), Edgardo Llano (APA) y Rubén Fernández (UPSA); y argumentó que ese tipo de medidas a los sindicalistas “no les salen gratis”, en alusión al enojo de los pasajeros, como el de “los 20 mil” viajeros que estuvieron varados durante la protesta de ayer.



“Están desacreditados con su gente. Ayer, pilotos me escribían: "Es una locura lo que está haciendo esta gente’”, manifestó Dietrich al referirse a los líderes de la acción gremial promovida contra el ingreso al país de las empresas ‘low cost‘, con el reclamo de mayor desembolso del Estado en seguridad aeronáutica, entre otras demandas.



El ministro, cuando por radio Mitre se le preguntó a quiénes se refería, respondió: “Cirielli, Biró, Edgardo Llano y Rubén Fernández”.



Luego, matizó: “No son todos. Ayer, hubo dos sindicatos que no estuvieron en esta actitud (por la acción gremial): los tripulantes de cabina y los aeronavegantes”.



Dietrich, después, aseguró: “Estamos haciendo la mayor inversión en infraestructura aeronáutica de la historia. Estamos haciendo más cantidad de pistas nuevas que en los últimos 18 años”.



No obstante, reconoció que “la tecnología” en el sector aerocomercial en determinados casos “es obsoleta”, como en los sistemas de ayuda para el aterrizaje ILS, que tienen “23 años de antigüedad, cuando la sugerencia de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) es de 10 años de antigüedad”; pero resaltó que se están “cambiando todos”.