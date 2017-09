Desde Chubut cuestionan la investigación por el caso Maldonado

El subsecretario de Derechos Humanos de Chubut, Oscar Petersen, cuestionó hoy la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, al afirmar que "hubo lentitud en el proceso" de recolección de pruebas y remarcó que "la realidad es que hoy no hay certezas de nada" de lo que pudo haber sucedido con el joven artesano.

Consultado sobre si cree que la investigación para dar con el paradero del joven que fue visto por última vez el 1 de agosto en una protesta mapuche en esa provincia está a la altura de la circunstancias, respondió: "No creo que lo esté, creo que ha sido lenta porque es un lugar descampado y pasan los días, hay vientos, lluvias y demás, y si había que recoger pruebas había que hacerlo rápidamente".

Para Petersen, "hubo lentitud en el proceso encabezado por el juez Guido Otranto y reprochó que el 8 de agosto, a siete días de la desaparición de Maldonado, funcionarios del gobierno de Chubut se reunieron con el magistrado y les confesó que ‘no tenía ni una idea ni una hipótesis de lo que había pasado".

"No tenemos idea de qué pasó con Santiago Maldonado", sentenció el subsecretario de Derechos Humanos provincial en declaraciones a radio La Red, donde además sostuvo que "no hay" ninguna prueba nueva sobre el destino del joven de 28 años.

En cuanto a la presunta participación de Gendarmería en la desaparición, enfatizó que "no está probado ello", pero reconoció que "hay sospechas de que así hubiese sido".

"Nosotros trabajamos para que aparezca con vida Santiago Maldonado y no revisamos ninguna hipótesis ni teoría porque no vamos a hacer más que confundir porque la realidad es que no hay certezas de nada", añadió.

En tanto, indicó que hace algunos días viajaron a la ciudad de Esquel para reunirse nuevamente con el juez de la causa con el objetivo de conocer el devenir de la investigación, pero señaló que no pudieron acceder al expediente porque hay secreto de sumario.