Peña respaldó a Bullrich y calificó de "inobjetable" la investigación judicial

Si bien sólo cinco de las 711 preguntas que le remitieron por escrito, en la previa de su presentación, los senadores al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, están relacionadas con Santiago Maldonado, la nueva visita del funcionario al Congreso giró en torno a la desaparición del artesano en Chubut. En la presentación de su informe 104, en sesión especial en la Cámara alta, el ministro coordinador respaldó el trabajo del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, al tiempo que negó que haya "contradicciones" en el Gobierno y calificó como "inobjetable" la investigación judicial.

Peña regresó al Parlamento apenas dos días después de que una muestra de ADN tirara abajo la principal hipótesis que tenía el Gobierno, por lo que varios senadores (en especial del bloque PJ-Frente para la Victoria), con el rostro del joven en algunas de sus bancas, reclamaron información sobre Maldonado, que desapareció tras un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche de Pu Lof el 1 de agosto.

Esperando la batería de consultas, el jefe de Gabinete se refirió al caso antes de comenzar a dar su informe, que fue breve y se centró en el tema de la obra pública, al manifestar la "preocupación y ocupación" del Gobierno en "encontrar con vida a Santiago Maldonado", al tiempo que subrayó que mantiene "todas las hipótesis abiertas". "No habrá en ningún caso, si se comprueba algún delito, ningún tipo de encubrimiento ni planteo que obstaculice el trabajo de la Justicia", agregó.

Frente a los cuestionamientos en el recinto, el funcionario volvió a brindarle un fuerte respaldo a Bullrich, cuestionada desde la oposición, al remarcar que "no ha habido una sola acción del Ministerio de Seguridad que sea objetable en materia de procedimiento y acción".

No obstante, reconoció que "alguno puede objetar alguna declaración". En este sentido, leyó la versión taquigráfica de la reunión a la que asistió la ministra en el Senado el 16 de agosto pasado, para citarla: "No damos por sentado que fue Gendarmería y tampoco damos por sentado que no lo fue, eso lo tiene que responder la Justicia". Sobre el cambio de carátula de la causa, señaló: "No implica que hubo una desaparición forzada, sino que se investiga si hubo una desaparición forzada".

La santacruceña Virginia García apuntó a supuestas "contradicciones" en las versiones oficiales sobre la presencia del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, en el operativo de Gendarmería. "No creemos que hubo una contradicción por una foto".

Peña buscó sortear la polémica por Maldonado, poniendo el foco en la gestión. En ese sentido, el ministro coordinador anunció que "el año que viene la inversión en infraestructura va a aumentar un 50% en términos reales". "Este año la obra en infraestructura federal del país será equivalente al 2,6% del PBI y el año próximo va a aumentar casi un punto entero, al 3,5%", prometió el jefe de Gabinete, que estuvo acompañado por los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y de Relaciones Parlamentarias y Administración, Paula Bertol.